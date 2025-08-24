Θλάση υπέστη ο Κοσονού στο ματς της ΑΕΛ Novibet με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με τις πρώτες εκτιμήσεις να θέλουν τον αριστερό μπακ των«βυσσινί» να μένει εκτός αγωνιστικών χώρων για τρεις βδομάδες.

Η ατυχία στην ΑΕΛ Novibet δεν λέει να σταματήσει, καθώς σε δύο επίσημα παιχνίδια έχουν υπάρξει δύο τραυματισμοί. Αρχικά στην αναμέτρηση Κυπέλλου με την Καλαμάτα στην Μεσσηνία ο Ερίκ Φεριγκρά χτύπησε στον έσω πλάγιο σύνδεσμό του, με συνέπεια να μείνει εκτός για περίπου δύο μήνες.

Στο ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ο Γιώργος Πετράκης είδε και άλλον παίκτη να μένει εκτός. Συγκεκριμένα στο 22' υπέστη τράβηγμα ο Αχμέντ Ιουατάρα Κοσονού με συνέπεια να βγει εκτός και να αντικατασταθεί από τον Κοβάτσεβιτς. Ο αριστερός μπακ από την Ακτή Ελεφαντοστού έχει υποστεί σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου τρεις βδομάδες.