ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet: Θλάση ο Κοσονού θα μείνει εκτός τρεις βδομάδες
Η ατυχία στην ΑΕΛ Novibet δεν λέει να σταματήσει, καθώς σε δύο επίσημα παιχνίδια έχουν υπάρξει δύο τραυματισμοί. Αρχικά στην αναμέτρηση Κυπέλλου με την Καλαμάτα στην Μεσσηνία ο Ερίκ Φεριγκρά χτύπησε στον έσω πλάγιο σύνδεσμό του, με συνέπεια να μείνει εκτός για περίπου δύο μήνες.
Στο ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ο Γιώργος Πετράκης είδε και άλλον παίκτη να μένει εκτός. Συγκεκριμένα στο 22' υπέστη τράβηγμα ο Αχμέντ Ιουατάρα Κοσονού με συνέπεια να βγει εκτός και να αντικατασταθεί από τον Κοβάτσεβιτς. Ο αριστερός μπακ από την Ακτή Ελεφαντοστού έχει υποστεί σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου τρεις βδομάδες.
