Ο Χρήστος Ζαφείρης αναμένεται να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα λίγο πριν τις 16:00 και στην συνέχεια θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ που θα τον έχει στην διάθεσή του από τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Λίγες ώρες έμειναν για να κάνει ο ΠΑΟΚ ακόμα μία σημαντική μεταγραφική κίνηση. Συγκεκριμένα την Δευτέρα λίγο πριν τις 16:00 και συγκεκριμένα στις 15:45 (αυτή είναι η αρχική ώρα άφιξης), θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Χρήστος Ζαφείρης. Ο νεαρός μέσος αναμένεται να γνωρίσει την αποθέωση από τον κόσμο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο Ζαφείρης στην συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί. Θυμίζουμε πως η αρχική συμφωνία είναι ο Έλληνας μέσος να τεθεί στην διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου τον Ιανουάριο.

Την Κυριακή στη Τούμπα βρέθηκαν οι γονείς του και είδαν από τα VIP το παιχνίδι της επόμενης ομάδας του γιου τους με την ΑΕΛ στο οποίο οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 1-0 με γκολ του Ντεσπόντοφ.