Κοϊτά: «Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά που θέλει ο νέος προπονητής» (vid)

Οι δηλώσεις του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού.

Η ΑΕΚ πήρε το πρώτο τρίποντο της σεζόν, καθώς επικράτησε του Πανσερραϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά τον αγώνα και στάθηκε στην ανάγκη προσαρμογής στο νέο τρόπο παιχνιδιού.

«Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να τα δίνεις όλα. Είχαμε και παιχνίδι την Πέμπτη, μεσολάβησαν λίγες μέρες για να δουλέψουμε. Έπρεπε να κάνουμε τη δουλειά μας, να πάρουμε τους τρεις βαθμούς που θα είναι σημαντικοί στο τέλος της σεζόν και τους πήραμε.

Έχουμε νέο προπονητή, είμαστε νέα ομάδα και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Παίζουμε διαφορετικά σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν και προσπαθούμε για το καλύτερο», είπε ο διεθνής Μαυρτανός μεσοεπιθετικός.