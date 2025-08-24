Πουρσανίδης: «Ο Μπούσης έδωσε ξανά αίγλη στον ΟΦΗ, έχω κάνει το χρέος μου απέναντι στην ομάδα»

Ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, μίλησε στη NOVA και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην μετεγκατάσταση το Παγκρήτιο, στην αναβολή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και στον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μιχάλη Μπούση.

Καλεσμένος στην εκπομπή της NOVA, «Ώρα των Πρωταθλητών», ήταν ο Ηλίας Πουρσανίδης. Ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αναβολή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, την οποία δεν επιθυμούσαν οι Κρητικοί, στη μετακόμιση από το «Γεντί Κουλέ» στο Παγκρήτιο και στον αναμορφωτή και διοικητικό ηγέτη του συλλόγου, Μιχάλη Μπούση.

Μάλιστα ο Ηλίας Πουρσανίδης τόνισε πως αισθάνεται πως έχει κάνει το χρέος του προς το κλαμπ, καθώς έφερε στο Ηράκλειο τον άνθρωπο που έδωσε εκ νέου αίγλη στον ΟΦΗ.

Η συνέντευξη του Ηλία Πουρσανίδη

Για τα εισιτήρια διαρκείας: «Η περσινή χρονιά ολοκληρώθηκε με έναν μεγάλο τελικό, ο οποίος μας έδειξε τον δρόμο για το πώς πρέπει να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Αναγκαστήκαμε ουσιαστικά να μεταφερθούμε στο Παγκρήτιο, καθώς στον τελικό της Αθήνας η παρουσία του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Δημιουργήθηκε μια μοναδική ατμόσφαιρα, μια πραγματική γιορτή, όπου φίλαθλοι και των δύο ομάδων περπατούσαν δίπλα δίπλα.

Ήταν δύσκολη απόφαση να μετακομίσουμε στο Παγκρήτιο γιατί έπρεπε να στεγάσουμε τον κόσμο που ήρθε στην Αθήνα και να δώσουμε συνέχεια σε αυτήν την συγκλονιστική παρουσία στον τελικό του κυπέλλου.

Είναι αλήθεια πως φυσική μας έδρα είναι το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης και καταλαβαίνω τον κόσμο. Η ομάδα όμως μεγαλώνει, πρέπει να βελτιώνουμε τις συνθήκες για τον κόσμο, ο πρόεδρος επένδυε κάθε χρόνο και η αλήθεια είναι πως ο κόσμος του ΟΦΗ έχει αγκαλιάσει την απόφαση μας και αυτό φαίνεται από την προπώληση των εισιτηρίων διαρκείας. Θέλουμε να φέρουμε οικογένειες στο γήπεδο, να έρθει πάρα πολύς κόσμος. Προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους πως θα φέρουμε μαζικά κοντά μας στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Έχουμε πάνω από 4.000 διαρκείας, είμαστε κοντά στις 5.000 και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακόμα δρόμος για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι και πιστεύω πως ο αριθμός θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο».

Για τη νέα αγωνιστική χρονιά: «Γενικότερα δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, η περσινή χρονιά μας δείχνει τον δρόμο και η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να είναι ψηλά. Το καταφέραμε φέτος και οι περισσότεροι παίκτες παρέμειναν όπως και ο προπονητής μας, το όπλο μας είναι η ομοιογένεια και η χημεία και αυτό φάνηκε στα φιλικά. Αυτό που θέλω είναι να παίρνουμε νίκες μέσα από πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έχουμε και τα εργαλεία και τον προπονητή και πιστεύω πως αυτό μπορεί να γίνει στο Παγκρήτιο Στάδιο».

H αναβολή με τον Πανθηναϊκό: «Δεν μας άρεσε η αναβολή με τον Παναθηναϊκό, εκείνος έχει αυτό το δικαίωμα, εμείς θέλουμε να πηγαίνουν καλά όλες οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Εμείς θέλαμε να παίξουμε, είχαμε ρυθμό και ήμασταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι».

Για τους νεαρούς και Έλληνες ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιεί ο ΟΦΗ: «Αυτό δεν ξεκίνησε τώρα, είναι μια στρατηγική απόφαση του ΟΦΗ που ξεκίνησε εδώ και χρόνια. Είναι και κοστοβόρο και χρονοβόρο, το θέμα είναι να το πάρεις απόφαση. Τα τελευταία χρόνια αρκετά παιδιά έχουν γίνει επαγγελματίες και φέτος σε αυτήν την προετοιμασία έγινε έκπληξη, γιατί το αξίζει ο Λευτέρης, ένα παιδί που πέρυσι έπαιζε στην Κ17 του ΟΦΗ.

Επειδή γεωγραφικά είμαστε σε μια περιοχή που βρίσκεται μακρυά από την υπόλοιπη Ελλάδα, άρα για να φέρεις παιδιά και να σε εμπιστεύονται οι οικογένειες και ότι τα παιδιά εάν δουλέψουν σωστά, μπορούν να είναι στην πρώτη ομάδα. Είναι κάτι στρατηγικό για εμάς, το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, θέλουμε να έχουμε τον πρώτο λόγο στα ταλέντα της Κρήτης, το έχουμε καταφέρει μετά από αρκετά χρόνια, γιατί έχουμε μια σοβαρή υποδομή όπως το Βαρδινογιάννειο.

Ο Λευτέρης έχει πολύ δρόμο ακόμα γιατί είναι ένα παιδί με μέλλον αλλά θέλει και χρειάζεται προστασία για να πετύχει τον στόχο του. Πολλές ομάδες θέλουν να το κάνουν αυτό αλλά δεν αντέχουν να το κάνουν».

Για τον Μιχάλη Μπούση: «Μετά από εκείνο το παιχνίδι για τον Ευγένιο Γκέραρντ, θέλαμε με κάποιον τρόπο να επιστρέψουμε όσα μας έδωσε ο ΟΦΗ για την καριέρα μας και με τον Γιώργο και με τον Γιάννη Σαμαρά κάναμε μια παρουσίαση για να προσεγγίσουμε έναν επιχειρηματία για να έρθει στην ομάδα.

Δεν του είπαμε ότι θέλουμε τα λεφτά του, ήταν ο πρώτος που μας απάντησε θετικά και θα το πω για πρώτη φορά δημόσια πως εγώ το χρέος μου απέναντι στον ΟΦΗ το έχω κάνει. Και μόνο που ήρθε ένας άνθρωπος που έδωσε ξανά αυτήν την αίγλη στην ομάδα, ως Ηλίας Πουρσανίδης το χρέος μου το έχω κάνει απέναντι στην ομάδα.

Ο κόσμος θα αφομοιώσει την αλλαγή της έδρας περισσότερο στο μυαλό του. Αυτό που πραγματικά δεν αλλάζει, είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας, ο Μιχάλης Μπούσης. Όλα τα άλλα πρόσωπα μπορούμε ν’ αλλάξουμε».

Για τα 100 χρόνια της ομάδας: «Toν Δεκέμβριο η ομάδα γιορτάζει τα 100 της χρόνια, άρα είναι μια ιστορική χρονιά για τον ΟΦΗ. Ήταν ένα καλοκαίρι που είχε μεγάλες προκλήσεις για εμάς, η αλλαγή της έδρας, πόσο δε μάλλον να γιορτάσουμε όπως αξίζουν στον ΟΦΗ τα 100 χρόνια του.

Είναι μια ιστορική στιγμή και έχει μεγάλη ευθύνη. Άρα καταλαβαίνετε πως δεν υπάρχει ύπνος, δεν υπάρχει τίποτα. Νιώθουμε μεγάλη ευθύνη και δεν γίνεται όταν ασχολείσαι με τον ΟΦΗ να μην γυρίσεις πίσω στις ρίζες του, το πως νιώθει ο φίλαθλος του και τι αισθάνεται καθημερινά για την αγαπημένη του ομάδα».

Για το έαν είχε φανταστεί τον εαυτό του να αγωνίζεται έστω και για λίγο στον τελικό: «Η αλήθεια είναι πως ζήλεψα, ήταν μια ιστορική στιγμή, όταν μπήκαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και είδαμε γεμάτες τις εξέδρες και για εμάς αν υπήρχε ένα εγχειρίδιο για να πεις κάτι καλό για τον κόσμο της ομάδας σου, εδώ πρέπει να πούμε κάτι μοναδικό γιατί αυτό που ζήσαμε ήταν ανεπανάληπτο και μακάρι να το ζήσουμε και του χρόνου, σε έναν ακόμα τελικό γιατί αυτό θα σημαίνει πως δεν ήταν φωτοβολίδα και πυροτέχνημα η περσινή παρουσία του. Άρα θέλω να πω ότι εγγυητής αυτής της επιτυχίας του τελικού ήταν ο ΟΦΗ».