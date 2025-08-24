ΠΑΟΚ – ΑΕΛ: Στη Τούμπα οι γονείς του Ζαφείρη, το μεσημέρι της Δευτέρας φτάνει και ο παίκτης

Σταύρος Σουντουλίδης
Ο Ζαφείρης

Οι γονείς του Χρήστου Ζαφείρη βρίσκονται στη Τούμπα για το ματς των «ασπρόμαυρων» με την ΑΕΛ. Αύριο Δευτέρα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο 22χρονος μέσος.

Στην τελική ευθεία μιας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν αύριο Δευτέρα την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη με τον Έλληνα μέσο να φορά τη φανέλα με τον δικέφαλο στο στήθος από τον Ιανουάριο.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται όπως αναφέραμε την Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη, αλλά σήμερα στη Τούμπα βρέθηκαν οι γονείς. Συγκεκριμένα έφτασαν το πρωί της Κυριακής στην συμπρωτεύουσα και βρέθηκαν στα VIP της Τούμπας.

@Photo credits: eurokinissi
     

