ΠΑΟΚ – ΑΕΛ: Στη Τούμπα οι γονείς του Ζαφείρη, το μεσημέρι της Δευτέρας φτάνει και ο παίκτης
Στην τελική ευθεία μιας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν αύριο Δευτέρα την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη με τον Έλληνα μέσο να φορά τη φανέλα με τον δικέφαλο στο στήθος από τον Ιανουάριο.
Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται όπως αναφέραμε την Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη, αλλά σήμερα στη Τούμπα βρέθηκαν οι γονείς. Συγκεκριμένα έφτασαν το πρωί της Κυριακής στην συμπρωτεύουσα και βρέθηκαν στα VIP της Τούμπας.
