Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, μαζί με τον γιο του Δημήτρη Μπούση βρέθηκε στην «OPAP Arena» για τον αγώαν της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό.

Η ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Stoiximan Super League υποδέχτηκε τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεταξύ άλλων στα επίσημα της «OPAP Arena» βρέθηκε ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, μαζί με τον αντριπρόεδρο της ασπρόμαυρης ΠΑΕ και γιο του, Δημήτρη Μπούση.

Ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, καθώς επέστρεψε μαζί με την αποστολή της ομάδας του από την Μπολόνια, τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο Ηράκλειο, όπου παρέθεσε γεύμα στο ποδοσφαιρικό και διοικητικό τμήμα των Κρητικών, ενώ τις τελευταίες ώρες είναι στην Αθήνα.

Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον CEO της ΑΕΚ και μέχρι πρότινος του ΟΦΗ, Μηνά Λυσάνδρου, στη σουίτα που φιλοξένησε τον Μιχάλη Μπούση, με τον οποία συνεργάστηκαν άψογα τα προηγούμενα χρόνια στους Κρητικούς.