Η Κηφισιά παρουσίασε την εκτός έδρας φανέλα της για τη σεζόν της επιστροφής της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η Κηφισιά πανηγύρισε άμεση επάνοδο στη Stoiximan Super League και τη Δευτέρα (25/8, 19:30) θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στη σεζόν της επιστροφής της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς θα αντιμετωπίσει το Λεβαδειακό στη Βοιωτία.

Παραμονή της πρεμιέρας της ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο το κλαμπ των Βορείων Προαστίων παρουσίασε τη νέα της εκτός έδρας εμφάνιση. Το μότο της φανέλας είναι: «Από τα Βόρεια Προάστια στην καρδιά της πόλης!».

Οι εμφανίσεις είναι δημιουργήματα της Erima. Η εκτός έδρας φανέλα είναι λευκή με λεπτομέρεις σε αποχρώσεις σκούρο μπλε, γαλάζιο και πράσινο.

Η φωτογράφιση της εμφάνισης έγινε σε τοποθεσίες - ορόσημα της Κηφισιάς, όπως είναι το Δημοτικό Θέατρο Νέας Ερυθραίας, ο σταθμός του ΗΣΑΠ και φυσικά το «σπίτι» του κλαμπ, το Ζηρίνειο.