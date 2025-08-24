Ολυμπιακός: Το ξέσπασμα του Κοστίνια και η αγκαλιά Μεντιλίμπαρ – Ορτέγκα στο γκολ του Γιαζίτζι (vid)

Ολυμπιακός: Το ξέσπασμα του Κοστίνια και η αγκαλιά Μεντιλίμπαρ – Ορτέγκα στο γκολ του Γιαζίτζι (vid)

Βασίλης Μπαλατσός
Το video του Ολυμπιακού από το ξέσπασμα του πάγκου στο γκολ του Γιαζίτζι που άνοιξε το δρόμο για τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε δύσκολα στο ματς της πρεμιέρας κόντρα στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Αστέρα AKTOR, όμως τελικά κατάφερε να μπει στη σεζόν με τρίποντο, καθώς επικράτησε των Αρκάδων στο Φάληρο με 2-0.

Το ματς «ξεκλείδωσε» το καταπληκτικό γκολ του Γιαζίτζι στο 90+3'. Οι Πειραιώτες ανέβασαν video με τις αντιδράσεις του πάγκου για τη «ζωγραφιά» του Τούρκου με το... ξέσπασμα του Κοστίνια και την αγκαλιά των Μεντιλίμπαρ - Ορτέγκα να ξεωρίζει.

     

