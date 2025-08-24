Ολυμπιακός: Το ξέσπασμα του Κοστίνια και η αγκαλιά Μεντιλίμπαρ – Ορτέγκα στο γκολ του Γιαζίτζι (vid)
Ο Ολυμπιακός τα βρήκε δύσκολα στο ματς της πρεμιέρας κόντρα στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Αστέρα AKTOR, όμως τελικά κατάφερε να μπει στη σεζόν με τρίποντο, καθώς επικράτησε των Αρκάδων στο Φάληρο με 2-0.
Το ματς «ξεκλείδωσε» το καταπληκτικό γκολ του Γιαζίτζι στο 90+3'. Οι Πειραιώτες ανέβασαν video με τις αντιδράσεις του πάγκου για τη «ζωγραφιά» του Τούρκου με το... ξέσπασμα του Κοστίνια και την αγκαλιά των Μεντιλίμπαρ - Ορτέγκα να ξεωρίζει.
Our bench’s reaction to Yazıcı’s beautiful GOAL! pic.twitter.com/uHawyusNgN— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 24, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.