Το video του Ολυμπιακού από το ξέσπασμα του πάγκου στο γκολ του Γιαζίτζι που άνοιξε το δρόμο για τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε δύσκολα στο ματς της πρεμιέρας κόντρα στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Αστέρα AKTOR, όμως τελικά κατάφερε να μπει στη σεζόν με τρίποντο, καθώς επικράτησε των Αρκάδων στο Φάληρο με 2-0.

Το ματς «ξεκλείδωσε» το καταπληκτικό γκολ του Γιαζίτζι στο 90+3'. Οι Πειραιώτες ανέβασαν video με τις αντιδράσεις του πάγκου για τη «ζωγραφιά» του Τούρκου με το... ξέσπασμα του Κοστίνια και την αγκαλιά των Μεντιλίμπαρ - Ορτέγκα να ξεωρίζει.