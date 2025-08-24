ΑΕΛ Novibet: Γιγαντοοθόνη έξω από το AEL FC Novibet Arena για τον ματς με τον ΠΑΟΚ
Η ΑΕΛ Novibet επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία και παρότι το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα θα γίνει χωρίς κόσμο, οι οπαδοί της δεν το βάζουν κάτω!
Έξω από το πέταλο των οργανωμένων στο AEL FC Arena θα στηθεί γιγαντοοθόνη, εκεί όπου οι πιστοί των Βυσσινί μπορούν να συγκεντρωθούν και να δουν το παιχνίδι.
Το μήνυμα της Θύρας 1 που τα λέει όλα:
«Το ματς με τον ΠΑΟΚ το βλέπουμε όλοι μαζί, στο ΠΕΤΑΛΟ μας, στο AREΝΑ. Ψήσιμο, μπύρες και τρελή ενέργεια! Όλος ο λαός της ΑΕΛ, εκεί!»
