Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την πρεμιέρα στη Stoiximan Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό και στέλνει το δικό της μήνυμα για τη νέα σεζόν, ενάντια σε κάθε διάκριση και αποκλεισμό.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στη Stoiximan Super League, ξεκινώντας με την αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό στην OPAP Arena (24/08, 20:15, COSMOTE SPORT 1, live από το Gazzetta).

Μέσα από τα social media, η Ένωση θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις ούτε αποκλεισμοί, και πως όλοι είμαστε ενωμένοι για το ποδόσφαιρο που μας ενώνει.

«Μια Ομάδα, Όλοι Μαζί Με τη σέντρα του Πρωταθλήματος, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανανεώνει τη δέσμευσή της: Κάθε φίλαθλος, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, καταγωγή ή δυνατότητες, έχει θέση στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή για όλους. Η φωνή μας ενώνεται ενάντια σε κάθε διάκριση και αποκλεισμό. Η νέα χρονιά ξεκινά με πάθος, αλλά και με ευθύνη, να κρατήσουμε ζωντανό το δικαίωμα όλων να μοιράζονται τη χαρά του ποδοσφαίρου»