Ο προπονητής της Σλάβια Πράγας μίλησε ανοιχτά για τον Χρήστο Ζαφείρη, παραδέχθηκε την αξία και την επιρροή του 22χρονου χαφ, ενώ υποστήριξε ότι η Σλάβια θα τον κρατήσει μέχρι τον Δεκέμβριο στην Πράγα.

Σε αντίθεση με το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου στην έδρα της Γιάμπλονετς, όπου είχε παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τον πάγκο, ο Χρήστος Ζαφείρης πήρε αυτή τη φορά χρόνο συμμετοχής με τη Σλάβια Πράγας.

Ο 22χρονος διεθνής χαφ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 69ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Μόουζες, με τον Γίντριχ Τρπισόφσκι να επιλέγει να τον χρησιμοποιήσει παρά τις αντιδράσεις μερίδας οπαδών της Σλάβια στα social media, που ζητούσαν να μην αγωνιστεί ενόψει της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός της Σλάβια ρωτήθηκε για την κατάσταση γύρω από τον Έλληνα μέσο, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Δικέφαλο και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα συνεχίσει από την 1η Ιανουαρίου στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

«Φάνηκε στο ματς με τη Γιάμπλονετς, όπου δεν αγωνίστηκε και μας έλειψε. Ωστόσο, μέσα στην εβδομάδα η κατάσταση βελτιώθηκε, στις προπονήσεις ήταν πολύ καλός και γι’ αυτό τον χρησιμοποιήσαμε. Από την Τετάρτη είναι χαμογελαστός, σε καλή διάθεση. Ο Μόουζες είχε ένα μικρό πρόβλημα και έτσι δώσαμε χρόνο στον Χρήστο, ο οποίος έδειξε την ποιότητά του. Είναι ίσως ο πιο δυνατός μας ποδοσφαιριστής όταν προωθείται και σίγουρα τον χρειαζόμαστε, κάτι που το επιβεβαίωσε ξανά σήμερα», ανέφερε αρχικά ο Τρπισόφσκι.

Στη συνέχεια πρόσθεσε για το μέλλον του:

«Μιλήσαμε μαζί του και αν γινόταν τώρα η αλλαγή, θα επρόκειτο για πολύ μεγάλο πλήγμα στην ομάδα. Θα έπρεπε να ψάξουμε άμεσα αντικαταστάτη και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να καλύψεις ένα τέτοιο κενό. Του έλεγα πως δεν έδινε κάθετες πάσες στην πλάτη της άμυνας, κι αυτό το έχει βελτιώσει. Του είπα: ‘Επιτέλους παίζεις όπως πρέπει προς τα μπροστά κι εσύ θέλεις να φύγεις;’ Θα μας λείψει πάρα πολύ. Δίνει το 100%, είναι από τους καλύτερους μας παίκτες. Ο σύλλογος έχει τέσσερις μήνες να αποφασίσει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, η παραμονή του για ένα εξάμηνο είναι η καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές».

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη όλα είναι έτοιμα για την άφιξη του Ζαφείρη. Ο Έλληνας διεθνής χαφ αναμένεται τη Δευτέρα (25/8, 15:45) στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική πτήση, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά, να παρουσιαστεί από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ και να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ και μία από τις ακριβότερες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το ύψος του deal να αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.