Εννιά μήνες πόνου, προβληματισμών και δύσκολων στιγμών για τον Γιουσούφ Γιαζίτζι έδωσαν σειρά στη γκολάρα λύτρωσής του στο Ολυμπιακός - Αστέρας (2-0).

Οκτώβριος του 2024. Οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση του Γιουσούφ Γιαζίτζι μετά τον τραυματισμό του στο ματς Αστέρας - Ολυμπιακός - και αρκετό καιρό πριν το σαββατιάτικο Ολυμπιακός - Αστέρας Aktor (2-0) - έκαναν λόγο για ρήξη χιαστού. Δυστυχώς το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε με τον Τούρκο διεθνή να παθαίνει χιαστό για άλλη μία φορά στην καριέρα του. Ήρθε μετά ένα διάστημα 9 μηνών γεμάτο πόνο, αγωνία και όλα όσα ακολουθούν έναν σοβαρό τραυματισμό, ένα χειρουργείο και την προσπάθεια ενός παίκτη να επανέλθει.

Τα είπε άλλωστε ο ίδιος ο έμπειρος μεσοεπιθετικός με τον τρόπο του. Για όλα όσα βίωσε αλλά και τη στήριξη που είχε από όλον τον Οργανισμό του Ολυμπιακού σε σημείο του να νιώθει Βασιλιάς και να δηλώνει ότι θα μπορούσε ακόμα και να... πεθάνει για τους Πειραιώτες.

Στα 28 του χρόνια ο Γιαζίτζι γύρισε από έναν πολύ δύσκολο τραυματισμό και έδειξε πως είναι εδώ. Ως ένα άλλο... λιοντάρι βρυχήθηκε με τη γκολάρα, που ήταν το πρώτο του τέρμα στον Ολυμπιακό, όπου έχει όλες και όλες 2 συμμετοχές, αυτά τα 2 ματς με τον Αστέρα. Και τι τέρμα έτσι; Αυτό της απόλυτης λύτρωσης και προσωπικής δικαίωσης. Η ποιότητα του Γιαζίτζι δεν αμφισβητείται όπως και ότι θα τα δώσει όλα για τον Ολυμπιακό. Εάν δούμε δε το τι πορεία διέγραψε πίσω του και την προσπάθεια που έκανε για πατήσει ξανά γερά στα πόδια του είναι κάτι παραπάνω από αξιέπαινος. Όλα αυτά είναι η αρχή. Ο ίδιος υποσχέθηκε πως πρέπει να περιμένουμε από εκείνον πολλά περισσότερα.

Ο Γιαζίτζι με τον Αστέρα είχε