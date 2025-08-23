Παντελίδης: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, μας βοήθησε η απουσία του κόσμου»

Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Αστέρα Τρίπολης, από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο Αστέρας AKTOR ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, όμως στο 90+3' τον «πλήγωσε» το τρομερό γκολ του Γιαζιτσι.

Ο Σάββας Παντελίδης στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς με τους Πειραιώτες εξέφρασε την ικανοποίηση του για την προσπάθεια των παικτών του.

Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη:

«Η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιεστική για εμάς. Νομίζω η απουσία του κόσμου μας βοήθησε στο να παίζουμε πιο συγκεντρωμένοι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν θαρραλέοι, αλλά με έναν τέτοιο αντίπαλο και αυτή την ποιότητα, φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου και θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι».