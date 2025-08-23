Πινέδα: «Συγκεντρωμένοι στον Πανσερραϊκό, σε κάθε παιχνίδι εμφανιζόμαστε καλύτεροι»

Ο Ορμπελίν Πινέδα υπογράμμισε ότι η συγκέντρωση στην ΑΕΚ είναι στην πρεμιέρα απέναντι στον Πανσερραϊκό και όχι στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η Ένωση βελτιώνεται υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV ο Ορμπελίν Πινέδα ενόψει της πρεμιέρας της ΑΕΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό:

Για την έναρξη του πρωταθλήματος:

«Μπορώ να πω ότι είμαστε ενθουσιασμένοι. Έχουμε πολύ καλή διάθεση και όρεξη για να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία, να παλέψουμε για τις πρώτες θέσεις. Αύριο αρχίζουμε και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεκινήσουμε… με το δεξί και να δώσουμε τη «μάχη» μας για τους τίτλους».

Για το θέμα της συγκέντρωσης, με δεδομένο ότι ακολουθεί η ρεβάνς με την Άντερλεχτ:

«Ναι, αυτό είναι αλήθεια, εμείς έχουμε στο μυαλό μας να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλουμε να διακριθούμε σε όλες τις διοργανώσεις, οπότε ξεκινάμε από αύριο. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι και μέρα με τη μέρα συνεχίζουμε τη δουλειά για να προετοιμαστούμε για το ματς της Πέμπτης».

Για το διαφορετικό στυλ παιχνιδιού της φετινής ΑΕΚ:

«Ναι, κάθε προπονητής έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης, διαφορετικό τρόπο δουλειάς. Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτά που ζητά ο προπονητής. Στον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να παίξουμε. Και νομίζω ότι σε κάθε παιχνίδι εμφανιζόμαστε καλύτεροι. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε τη δουλειά μας στον αγωνιστικό χώρο όπως τη θέλει ο προπονητής».