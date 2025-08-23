Βόλος: Τη μνήμη του Άλκη Καμπανού τίμησαν και φέτος οι Βολιώτες

Οι παίκτες του Βόλου πριν τον αγώνα με τον Άρη για την πρεμιέρα της Super League, βρέθηκαν στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός και άφησαν λουλούδια στη μνήμη του.

Ο Βόλος φιλοξενείται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» από τον Άρη στην πρεμιέρα της φετινής Stoiximan Super League. Οι Βολιώτες και φέτος δεν ξέχασαν τον δολοφονημένο Άλκη Καμπανό, με τους παίκτες και τους ανθρώπους της ομάδας να πηγαίνουν στο σημείο της δολοφονίας και να αφήνουν λουλούδια στη μνήμη του.