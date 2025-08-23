Η ΑΕΛ Novibet φιλοξενείται στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της φετινής Super League με τον Γιώργο Πετράκη να γνωστοποιεί την πρώτη αποστολή των «βυσσινί» στην επιστροφή τους στην μεγάλη κατηγορία.

Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για το ματς της πρεμιέρας της φετινής Super League κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Οι Θεσσαλοί επιστρέφουν στην μεγάλη κατηγορία μετά από 4 χρόνια και ο Γιώργος Πετράκης δεν θα έχει μαζί του τον Έρικ Φεριγκρά που τραυματίστηκε στο ματς Κυπέλλου με την Καλαμάτα.

Αναλυτικά οι «βυσσινί» αναφέρουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (23/08/25) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Γήπεδο της Τούμπας (24/08/25, 21:00).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Κοσονού, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε».