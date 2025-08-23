Συνεχίζονται τα ρεπορτάζ στην Πορτογαλία για Ιωαννίδη: «Αυτή είναι η διαφορά του περσινού καλοκαιριού σε σχέση με φέτος»
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να κάνει δικό της τον Φώτη Ιωαννίδη και θα κάνει τα πάντα προκειμένου να πλησιάσει τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού. Ο 25χρονος διεθνής βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Λιονταριών, που είχαν επιχειρήσει και πέρυσι να τον αποκτήσουν, όμως τότε οι διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν.
Η Σπόρτινγκ βλέπει τώρα στο πρόσωπό του τον βασικό υποψήφιο για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή, ειδικά μετά την αποχώρηση του Χάρντερ. Όπως αποκάλυψε η A Bola, έχουν ήδη γίνει οι πρώτες επαφές, με το ποσό που προσφέρουν να κυμαίνεται κοντά στα 20 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο από τα 25 εκατ. που ζητούσε ο Παναθηναϊκός την περσινή σεζόν.
Το πιο σημαντικό όμως για τους Πορτογάλους, είναι πως ο ίδιος ο Ιωαννίδης σε αντίθεση με πέρυσι δείχνει πλέον ανοιχτός σε μια νέα πρόκληση και δεν κρύβει ότι βλέπει θετικά το ενδεχόμενο της αποχώρησής του από την Ελλάδα και τους Πράσινους. Το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ είναι ήδη μεγάλο, όμως για να τον παραχωρήσει το τριφύλλι θα πρέπει να ικανοποιηθεί στο 100%.
