Παναιτωλικός: Διαθέσιμοι για την πρεμιέρα οι Άλεξιτς και Σιέλης, εκτός ο Μλάντεν

1

bet365

Ο Παναιτωλικός θα έχει διαθέσιμους τους Άλεξιτς και Σιέλη αλλά θα υπάρχουν και απουσίες από το πρώτο του ματς για φέτος στη Stoiximan Super League 1 με αντίπαλο τον Ατρόμητο.

Για τον Παναιτωλικό θα είναι διαθέσιμοι οι Άλεξιτς - Σιέλης, οι οποίοι ξεπέρασαν τα προβλήματα τους. Οι Μαυρής και Σμυρλής θα είναι εκτός με μυϊκό τραυματισμό και ενοχλήσεις έχει ο Μλάντεν, που είναι επίσης off.

Στην αποστολή του αγώνα με τον Ατρόμητο συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Παρδαλός, Ράδος, Σιέλης, Στάγιτς και Ζίβκοβιτς.

Δείτε Επίσης

Παναιτωλικός, μεταγραφές: Οριστικό deal για την αγορά του Τσούρα
Τσούρα

1

@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site του Παναιτωλικού
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα