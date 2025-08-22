Ο Παναιτωλικός θα έχει διαθέσιμους τους Άλεξιτς και Σιέλη αλλά θα υπάρχουν και απουσίες από το πρώτο του ματς για φέτος στη Stoiximan Super League 1 με αντίπαλο τον Ατρόμητο.

Για τον Παναιτωλικό θα είναι διαθέσιμοι οι Άλεξιτς - Σιέλης, οι οποίοι ξεπέρασαν τα προβλήματα τους. Οι Μαυρής και Σμυρλής θα είναι εκτός με μυϊκό τραυματισμό και ενοχλήσεις έχει ο Μλάντεν, που είναι επίσης off.

Στην αποστολή του αγώνα με τον Ατρόμητο συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Παρδαλός, Ράδος, Σιέλης, Στάγιτς και Ζίβκοβιτς.



