Καρυπίδης σε παίκτες: «Να ζεστάνουμε τον κόσμο που πικράναμε»

Παρουσία του Θόδωρου Καρυπίδη έγινε η τελευταία προπόνηση του Άρη ενόψει της πρεμιέρας (23/8, 20:00) με τον ΝΠΣ Βόλο κι εκτός του καθιερωμένου αγιασμού περιλάμβανε κατ’ ιδίαν συζητήσεις του ισχυρού άνδρα των «κίτρινων» με τον Μαρίνο Ουζουνίδη και παίκτες.

Πριν την έναρξη της προπόνησης, ο Θόδωρος Καρυπίδης συζήτησε με τον Μαρίνο Ουζουνίδη και τον Ρούμπεν Ρέγες για να ακολουθήσουν οι κατ’ ιδίαν επαφές του με τους ποδοσφαιριστές τονίζοντας την ανάγκη ανταπόκρισης σε μια απαιτητική χρονιά. «Να δείξουμε τις πραγματικές μας δυνατότητες σαν ομάδα και να ζεστάνουμε κόσμο που πικράναμε», είπε μεταξύ άλλων ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης τονίζοντας ότι άπαντες θα πρέπει να συγκεντρωθούν στη συνέχεια των υποχρεώσεων, έπειτα από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

     

