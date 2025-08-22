Με 20άδα ο Βόλος στη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον Άρη
Με τον αγώνα του Άρη με τον Βόλο (20:00 στο Κλεάνθης Βικελίδης ανοίγει η αυλαία της φετινής Stoiximan Super League. Οι Βολιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία και στην συνέχεια ο Χουάν Φεράντο έκανε γνωστή και την αποστολή της ομάδας. Σε αυτή συμπεριλήφθηκε και ο Πίντσι που είναι και το τελευταίο απόκτημα του Βόλου.
Αναλυτικά την αποστολή αποτελούν οι: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Τασιούρας, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Μπουζούκης, Χουάνπι, Λάμπρου, Ασεχνούν, Πίντσι, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί και Χάμουλιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.