Με 20άδα ο Βόλος στη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον Άρη

Ο Βόλος φιλοξενείται το Σάββατο από τον Άρη για την 1η αγωνιστική της Super League με τον Χουάν Φεράντο να παίρνει μαζί του 20 ποδοσφαιριστές. Μέσα σε αυτούς και ο Πίντσι το τελευταίο απόκτημα της ομάδας.

Με τον αγώνα του Άρη με τον Βόλο (20:00 στο Κλεάνθης Βικελίδης ανοίγει η αυλαία της φετινής Stoiximan Super League. Οι Βολιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία και στην συνέχεια ο Χουάν Φεράντο έκανε γνωστή και την αποστολή της ομάδας. Σε αυτή συμπεριλήφθηκε και ο Πίντσι που είναι και το τελευταίο απόκτημα του Βόλου.

Αναλυτικά την αποστολή αποτελούν οι: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Τασιούρας, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Μπουζούκης, Χουάνπι, Λάμπρου, Ασεχνούν, Πίντσι, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί και Χάμουλιτς.