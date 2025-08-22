Παναθηναϊκός, μεταγραφές: «Κλείδωσε» η ώρα άφιξης του Ρενάτο Σάντσες για το τριφύλλι!
Όπως διαβάσατε πρώτα στο Gazzetta, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ρενάτο Σάντσες και την Παρί Σεν Ζερμέν, επικρατώντας στη «μάχη» με την Τραμπζονσπόρ για την απόκτησή του.
Ο Πορτογάλος χαφ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, με την πτήση του να προσγειώνεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 21:20, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι» και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με Σάντσες και Παρί και ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα!
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta και του Νίκου Αθανασίου ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με Ρενάτο Σάντσες και Παρί και πυροδοτεί μεταγραφική βόμβα με άφιξη του παίκτη, επικρατώντας στη «μάχη» με την Τραμπζονσπόρ.
Ο Παναθηναϊκός... νίκησε την Τραμπζονσπόρ και κατάφερε την ολική ανατροπή στην υπόθεση του Ρένατο Σάντσες σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta!
To Τριφύλλι παρά τα διάφορα σενάρια των τελευταίων ημερών ούτε είχε «κλείσει» τον Πορτογάλο σούπερ σταρ αλλά ούτε και είχε χάσει την παρτίδα παρά την θέληση της Παρί και του εκπροσώπου του να πάει δανεικός ο 28χρονος άσος στην Τουρκία.
Εκμεταλλευόμενος την σχέση του Ρουί Βιτόρια με τον ποδοσφαιριστή αλλά και τις... χειρουργικές διαπραγματεύσεις του Γιάννη Παπαδημητρίου σε αυτή την υπόθεση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία τόσο με τον παίκτη όσο και με την γαλλική ομάδα.
Σε μία υπόθεση που «στράβωσε» αρκετά για το ελληνικό κλαμπ κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών, το μίνι σίριαλ είχε happy end, καθώς έγιναν υπερβάσεις για να ολοκληρωθεί θετικά η διαπραγμάτευση!
Έτσι, λοιπόν, ο Σάντσες αναμένεται το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του στους «πράσινους», οι οποίοι καλύπτουν το κενό του Νεμάνια Μαξίμοβιτς με τον διεθνή Ίβηρα άσο.
