Το πλήρες ρεπορτάζ της A Bola για τον Ιωαννίδη: «Πώς επανήλθε στο προσκήνιο, το ποσό που ζητάει ο Παναθηναϊκός»

Η A Bola εξηγεί τους λόγους που ο Φώτης Ιωαννίδης έχει βρεθεί ξανά στο στόχαστρο της Σπόρτινγκ, καθώς και το ποσό που φαίνεται να ζητά ο Παναθηναϊκός για την παραχώρησή του.

Το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη επανέρχεται στο προσκήνιο για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς τα Λιοντάρια βρίσκονται ξανά σε αναζήτηση κεντρικού επιθετικού. Η εφημερίδα της A Bola έκανε λόγο για ενδιαφέρον των Πορτογάλων για τον Έλληνα διεθνή του Παναθηναϊκού, τον οποίον είχαν προσπαθήσει να εντάξουν στο δυναμικό τους και το περασμένο καλοκαίρι.

Γιατί εξετάζουν τον Ιωαννίδη

Η αποχώρηση του Δανού φορ τους, Κόνραντ Χάρντερ, που οδεύει προς τη Ρεν αντι περίπου 20 εκατ. ευρώ, αφήνει κενό στην επίθεση της Σπόρτινγκ. Με τον Γκιόκερες να έχει ήδη φύγει για την Άρσεναλ και τον Λουίς Σουάρες να έχει μετακομίσει στην Αλμερία, η ομάδα του Ρουί Μπόρζες γνωρίζει πως χρειάζεται ακόμα έναν παίκτη για την κορυφή της επίθεσης και κάπου εδώ μπήκε ξανά στο κάδρο ο Ιωαννίδης.

Πόσα φαίνεται να ζητά ο Παναθηναϊκός

Ο 25χρονος διεθνής επιθετικός του Παναθηναϊκού είχε απασχολήσει έντονα τη Σπόρτινγκ και το περσινό καλοκαίρι, με τους Πράσινους να ζητούν τότε περίπου 25 εκατ. ευρώ. Η μεταγραφή δεν προχώρησε, καθώς δεν έφτασαν ποτέ σε αυτό το ποσό και στράφηκαν στον Χάρντερ.

Ωστόσο, η αποχώρηση του Δανού και η ανάγκη για μια αξιόπιστη λύση επαναφέρουν τον Ιωαννίδη ως κορυφαίο υποψήφιο του συλλόγου.

Επιπλέον, οι Πορτογάλοι σημειώνουν ότι τώρα η περίπτωσή του είναι πιο... εύκολη, λέγοντας ότι μπορεί να αποχωρήσει από το «τριφύλλι» με ένα ποσό γύρω στα 20 εκατ. ευρώ.