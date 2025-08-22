Σέντρα και φέτος στο αθλητικό υπερθέαμα στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport με όλους τους αγώνες από Stoiximan Super League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A!

Οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν και τη φετινή σεζόν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON

Οι εντός έδρας αγώνες των ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Άρης, Asteras Aktor, Ατρόμητος,

Λεβαδειακός και Πανσερραϊκός θα παίζουν μπάλα αποκλειστικά στο γήπεδο του

Novasports

Πρεμιέρα (23-25/8) για την Stoiximan Super League και τους αγώνες Άρης – Βόλος ΝΠΣ, ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet, Λεβαδειακός - Κηφισιά, (διαθέσιμοι από τα κανάλια Novasports), Ολυμπιακός – Asteras Aktor, Παναιτωλικός – Ατρόμητος, ΑΕΚ - Πανσερραϊκός (διαθέσιμοι από τα κανάλια Cosmote Sport)

Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα μέσα από τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων στο Novasports, «Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο, «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Η θεαματική Bundesliga κάνει σέντρα αυτή την Παρασκευή για τη φετινή σεζόν και θα παίζει μπάλα για άλλες τέσσερις σεζόν, μέχρι το 2028-2029 στα κανάλια Novasports

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2025. Οι συνδρομητές της Nova και τη φετινή σεζόν είναι έτοιμοι να απολαύσουν το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON! Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει ότι εξασφάλισε για τους συνδρομητές της, τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Άρης, Ατρόμητος, Asteras Aktor, Λεβαδειακός και Πανσερραϊκός για την μετάδοση όλων των εντός έδρας αγώνων του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αποκλειστικά μέσα από τα κανάλια Novasports για την επόμενη σεζόν και έτσι οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μέσα από την πλατφόρμα ΕΟΝ πανδαισία απίστευτου αθλητικού θεάματος με όλους τους αγώνες της Stoiximan Super League (μέσω των Novasports και Cosmote Sport).

Παράλληλα, οι συνδρομητές Nova, θα απολαύσουν μια συναρπαστική σεζόν με περισσότερους από 3.500 LIVE αγώνες, από κορυφαίες διοργανώσεις, με περισσότερα από 100 ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά ντέρμπι, με περισσότερους από 500 αγώνες μπάσκετ και περισσότερους από 700 αγώνες τένις, απολαμβάνοντας παρέα με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports: