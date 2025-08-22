Σέντρα και φέτος στο αθλητικό υπερθέαμα στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport με όλους τους αγώνες από Stoiximan Super League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A!
Οι εντός έδρας αγώνες των ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Άρης, Asteras Aktor, Ατρόμητος,
Λεβαδειακός και Πανσερραϊκός θα παίζουν μπάλα αποκλειστικά στο γήπεδο του
Novasports
Πρεμιέρα (23-25/8) για την Stoiximan Super League και τους αγώνες Άρης – Βόλος ΝΠΣ, ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet, Λεβαδειακός - Κηφισιά, (διαθέσιμοι από τα κανάλια Novasports), Ολυμπιακός – Asteras Aktor, Παναιτωλικός – Ατρόμητος, ΑΕΚ - Πανσερραϊκός (διαθέσιμοι από τα κανάλια Cosmote Sport)
Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα μέσα από τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων στο Novasports, «Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο, «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά
Η θεαματική Bundesliga κάνει σέντρα αυτή την Παρασκευή για τη φετινή σεζόν και θα παίζει μπάλα για άλλες τέσσερις σεζόν, μέχρι το 2028-2029 στα κανάλια Novasports
Αθήνα, 21 Αυγούστου 2025. Οι συνδρομητές της Nova και τη φετινή σεζόν είναι έτοιμοι να απολαύσουν το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON! Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει ότι εξασφάλισε για τους συνδρομητές της, τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Άρης, Ατρόμητος, Asteras Aktor, Λεβαδειακός και Πανσερραϊκός για την μετάδοση όλων των εντός έδρας αγώνων του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αποκλειστικά μέσα από τα κανάλια Novasports για την επόμενη σεζόν και έτσι οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μέσα από την πλατφόρμα ΕΟΝ πανδαισία απίστευτου αθλητικού θεάματος με όλους τους αγώνες της Stoiximan Super League (μέσω των Novasports και Cosmote Sport).
Παράλληλα, οι συνδρομητές Nova, θα απολαύσουν μια συναρπαστική σεζόν με περισσότερους από 3.500 LIVE αγώνες, από κορυφαίες διοργανώσεις, με περισσότερα από 100 ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά ντέρμπι, με περισσότερους από 500 αγώνες μπάσκετ και περισσότερους από 700 αγώνες τένις, απολαμβάνοντας παρέα με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports:
- Την Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου έως το 2028
- Τις κορυφαίες διοργανώσεις του μπάσκετ, EuroLeague και EuroCup έως το 2028
- Τα top πρωταθλήματα ποδοσφαίρου LaLiga, Bundesliga
- Μεγάλους αγώνες και κορυφαία ντέρμπι με ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Stoiximan Super League πλαισιωμένους με την μακροβιότερη εκπομπή του Novasports, «Η Ώρα των Πρωταθλητών».
- Την «επίσημη αγαπημένη» μας, την Εθνική ομάδα μπάσκετ αλλά και όλη τη διοργάνωση Eurobasket 2025
- Τις Εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου της UEFA στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
- Όλα τα Grand Slam του τένις, Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open (μέσα από το Novasports και Eurosport) καθώς και κάλυψη του γυναικείου τένις μέσω των διοργανώσεων WTA 1000, 500, 250 καθώς και πολλά άλλα σπορ
- Παράλληλα, η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports με την εμπειρία και την τεχνογνωσία καλύπτει με τον αρτιότερο τρόπο τις αναμετρήσεις, με εκπομπές πριν και μετά τους αγώνες των διοργανώσεων ποδοσφαίρου και μπάσκετ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.