Παναθηναϊκός: Το πρώτο μήνυμα του Καλάμπρια μετά το ντεμπούτο του με τους Πράσινους
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί κόντρα στη Σάμσουνσπορ (2-1)και έχει πάρει προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στην τουρκική ομάδα. Η μεταγραφική «βόμβα» του Τριφυλλιού, Νταβίντε Καλάμπρια, μετά τη σέντρα έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά το ντεμπούτο του με το τριφύλλι.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός μπακ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό μια φωτογραφία λίγο μετά το παιχνίδι στην οποία έγραψε: «Περήφανος για το ντεμπούτο μου με αυτή τη νέα φανέλα. Χάρηκα που σε γνώρισα, Αθήνα».
