Οι πρώτοι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν στις θύρες του Lotto Park στο πέταλο για τον αποψινό αγώνα με την Άντερλεχτ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Στο Lotto Park άρχισαν να καταφτάνουν περίπου δύο ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα με την Άντερλεχτ οι οπαδοί της ΑΕΚ.

Από το σημείο συνάντησης που είχε οριστεί στις Βρυξέλλες, οι φίλοι της Ένωσης άρχισαν να καταφτάνουν στο Lotto Park με ναυλωμένα πούλμαν.

🟡🙌 Οι πρώτοι οπαδοί της ΑΕΚ μπαίνουν στις εξέδρες του Lotto Park.

Η ΑΕΚ θα έχει την στήριξη περίπου 1.500 οπαδών της στην αποψινή πρώτη αναμέτρηση για τα play off του Conference League με την Αντερλεχτ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ξεχωριστή αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ κατά την άφιξη της αποστολής των κιτρινόμαυρων είχαν ο Πέτρος Μάνταλος και ο Ορμπελίν Πινέδα.

🟡🙌 Αποθέωση Μάνταλου κατά την αφιξη της ομάδας στο γήπεδο.