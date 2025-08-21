Αντερλεχτ - ΑΕΚ: Οι οπαδοί της Ένωσης φτάνουν στο Lotto Park και μπαίνουν στις θύρες, αποθέωση για τους παίκτες στην άφιξη (vids)

Αντερλεχτ - ΑΕΚ: Οι οπαδοί της Ένωσης φτάνουν στο Lotto Park και μπαίνουν στις θύρες, αποθέωση για τους παίκτες στην άφιξη (vids)

Δημήτρης Βέργος
Οι οπαδοί της ΑΕΚ στο Lotto Park

bet365

Οι πρώτοι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν στις θύρες του Lotto Park στο πέταλο για τον αποψινό αγώνα με την Άντερλεχτ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Στο Lotto Park άρχισαν να καταφτάνουν περίπου δύο ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα με την Άντερλεχτ οι οπαδοί της ΑΕΚ.

Από το σημείο συνάντησης που είχε οριστεί στις Βρυξέλλες, οι φίλοι της Ένωσης άρχισαν να καταφτάνουν στο Lotto Park με ναυλωμένα πούλμαν.

Η ΑΕΚ θα έχει την στήριξη περίπου 1.500 οπαδών της στην αποψινή πρώτη αναμέτρηση για τα play off του Conference League με την Αντερλεχτ.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ξεχωριστή αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ κατά την άφιξη της αποστολής των κιτρινόμαυρων είχαν ο Πέτρος Μάνταλος και ο Ορμπελίν Πινέδα.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα