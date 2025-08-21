Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τη Novibet η οποία προβλέπει συμφωνίας χορηγίας έως το 2030.

Η ΠΑΕ Άρης, αρχικά, κοινοποίησε τη συμφωνία μέσω των λογαριασμών της στα social media για να ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση. «Η Novibet και η ΠΑΕ ΑΡΗΣ προχωρούν σε ανανέωση της στρατηγικής τους συνεργασίας, επεκτείνοντας τη συμφωνία χορηγίας μέχρι το 2030. Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας (2023–2025), η Novibet παραμένει Μεγάλος Χορηγός του ΑΡΗ, συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα τον «Θεό του Πολέμου», σε κάθε βήμα της πορείας του.

Η νέα, πολυετής συμφωνία αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Novibet για βιώσιμες επενδύσεις στον ελληνικό αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια και στην ενίσχυση ιστορικών συλλόγων που αποτελούν ζωντανό κομμάτι των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Novibet έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικές δράσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΑΡΗΣ, όπως η στήριξη σε κοινωνικά προγράμματα, καμπάνιες υπεύθυνου στοιχηματισμού και δράσεις που είχαν στο επίκεντρο τους φιλάθλους και τις νέες γενιές.

Η συνέχεια αυτής της συνεργασίας θα συνοδευτεί από ένα ολοκληρωμένο πλάνο μελλοντικών πρωτοβουλιών, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, που θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τον δεσμό του συλλόγου με την κοινωνία και θα αναδείξει τις αξίες του αθλητισμού», αναφέρει.

Στη νέα συμφωνία αναφέρθηκε η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ Άρης, Ειρήνη Καρυπίδη.«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ανανεώνουμε τη χορηγική μας συνεργασία με τη Novibet μέχρι το 2030. Η Novibet αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και η συνεργασία μας τα πρώτα δύο χρόνια ήταν καθ’ όλα πετυχημένη. Στόχος μας τα επόμενα πέντε χρόνια είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω μαζί τις δράσεις μας, ώστε να αφήσουμε όχι μόνο το αθλητικό, αλλά και το κοινωνικό-φιλανθρωπικό μας στίγμα».

Από την πλευρά του, ο Chief Marketing Office της Novibet, Χριστόφορος Μποζατζίδης, στάθηκε στη δέσμευση μεταξύ των δύο πλευρών. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό του ΑΡΗ, ενός ιστορικού συλλόγου που εκπροσωπεί με αυθεντικότητα και πάθος το ελληνικό ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη. Η πολυετής ανανέωση της συνεργασίας μας επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της Novibet να στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και να δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συλλόγους και τους φιλάθλους».

Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση της Novibet να επενδύει σε συνέργειες που προάγουν τον αθλητισμό, τις αξίες του και τη δυναμική των ιστορικών συλλόγων στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Με την υποστήριξη της Novibet, ο ΑΡΗΣ συνεχίζει την πορεία του με στόχο να γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία του, παραμένοντας σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά».

H Novibet δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Με παρουσία σε 9 χώρες παγκοσμίως (Ελλάδα, Βραζιλία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Μεξικό, Χιλή, Εκουαδόρ, Κύπρο, Νέα Ζηλανδία), γραφεία σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό και περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους, η Novibet προσφέρει υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας που την κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων GameTech εταιρειών διεθνώς.

Παράλληλα, η Novibet μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής προσφοράς «Giant Heart» σε συνεργασία με τους Πρεσβευτές του προγράμματος, κορυφαίους αθλητές, συνεισφέρει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος, μέσα από ενέργειες που προωθούν την αξία του αθλητισμού, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.