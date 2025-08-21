Η Λάρισα γυρίζει σελίδα. Και αυτή η σελίδα έχει τίτλο: ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET!

Η ιστορική ΑΕΛ, μία από τις πιο αγαπημένες και παραδοσιακές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, επιστρέφει στα σαλόνια της Super League με νέο όνομα και φρέσκια δυναμική.

Aπό τη νέα αγωνιστική σεζόν, η ομάδα θα αγωνίζεται με το όνομα ΑΕΛ NOVIBET, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή

γεμάτη προσδοκίες, στόχους και σεβασμό στην πλούσια ιστορία της. Η μετονομασία της ομάδας έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της στρατηγικής συνεργασίας με τη Novibet, που από την προηγούμενη χρονιά αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ΠΑΕ. Μια συνεργασία που ξεπερνά τα στενά όρια του γηπέδου και στοχεύει να χτίσει ξανά τη γέφυρα με τους χιλιάδες φίλους της ομάδας, που όλα αυτά τα χρόνια έμειναν πιστοί στα ιδανικά, τις αξίες και το

πάθος της ΑΕΛ.

Η νέα σεζόν σηματοδοτεί και την επιστροφή της ομάδας στη Super League, μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας. Με ανανεωμένο ρόστερ, οργανωμένο

πλάνο και φόντο μια συνεργασία που φέρνει οικονομική και εμπορική σταθερότητα, το αλογάκι που πλέον ακούει στο όνομα ΑΕΛ NOVIBET κοιτάζει

πλέον το μέλλον με αυτοπεποίθηση.

Με παρακαταθήκη το Πρωτάθλημα του 1988, το Κύπελλο του 1985 και μια μοναδική ποδοσφαιρική κουλτούρα που χτίστηκε από γενιά σε γενιά, η ομάδα

θέλει να ανταποδώσει στο κοινό της όλη την αγάπη που εισέπραξε ακόμη και στα δύσκολα. Η μετονομασία δεν είναι απλώς αλλαγή ονόματος αλλά

συμβολική δήλωση νέας αρχής, νέας ενέργειας και νέας φιλοσοφίας. Η ΑΕΛ NOVIBET δεν ξεχνά το παρελθόν της, αλλά χτίζει το αύριο με σταθερά

βήματα. Και αυτό το αύριο ξεκινά τώρα, με τη στήριξη ενός ισχυρού συμμάχου και τη δύναμη του κόσμου της στο πλευρό της.

