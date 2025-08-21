Ατρόμητος: Αγωνία με Τσιλούλη, χάνει την πρεμιέρα με τον Παναιτωλικό

Απρόοπτο προέκυψε με τον Σωτήρη Τσιλούλη στον Ατρόμητο, καθώς ο 30χρονος μέσος τραυματίστηκε στην προπόνηση και δε θα είναι διαθέσιμος εν όψει Παναιτωλικού.

Ο Ατρόμητος ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Αγρίνιο, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναιτωλικό στην 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Λεωνίδας Βόκολος, ωστόσο, θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Σωτήρη Τσιλούλη, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και έχει τεθεί νοκ-άουτ.

Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος μέσος τραυματίστηκε στην προπόνηση της Τετάρτης (20/8) στο γόνατο και οι πρώτες ενδείξεις για το μέγεθος του τραυματισμού του έχουν προκαλέσει προβληματισμό στην ομάδα του Περιστερίου.

Ο ίδιος πρόκειται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία το Σάββατο (23/8) για να έχει το ιατρικό επιτελείο μία πλήρη εικόνα του προβλήματος, όμως δε θα έχει την ευκαιρία να δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

