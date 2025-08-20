Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την «αντεπίθεση» του ΠΑΟΚ με Κωσνταντέλια, Γιακουμάκη, Ζαφείρη και για τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται για την εφετινή χρονιά και το μέλλον του.

Θα μπορούσε να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Βόλφσμπεργκερ; Ασφαλώς. Οι Αυστριακοί ήταν ελαφρώς ανώτεροι και στα δύο ματς, είχαν περισσότερες καθαρές ευκαιρίες. Ο Παβλένκα έκανε τον... Βάντσικ, ο Καμαρά ζωγράφισε έναν επιπλέον πίνακα στη συλλογή του, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη λιγότερο ταλαντούχα αλλά πολύ πιο έτοιμη, Ριέκα, την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Ισχύει στην περίπτωσή του, ό,τι και με τον Παναθηναϊκό: μεγαλύτερο πρεστίζ και περισσότερα χρήματα στο Europa, πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για νίκες και διάκριση στο Conference. Ομως, αλήθεια, υπάρχει ΠΑΟΚτζής που ασχολείται σήμερα με τη Ριέκα;

Ο ΠΑΟΚ έκανε τη μεταγραφή της χρονιάς – έως τώρα – κλείνοντας έναν χαφ που μπορεί να τα κάνει όλα και είναι μόλις στα 22 του! Εναν μέσο Ελληνα, μέλος της εθνικής ομάδας, που έκανε πρωταθλητισμό στην Τσεχία, που έχει ήδη ευρωπαϊκές παραστάσεις, που πάει σε ομάδα που τον έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν περίμενε να κάνει συμμετοχές στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ για να πάρει μεταγραφή. Θα μπορούσε εύκολα να το κάνει. Και να περιμένει μπας και η εθνική Ελλάδας προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο για να αυξήσει περισσότερο τις πιθανότητές του για σούπερ μεταγραφή. Θα μπορούσε εύκολα. Στην πραγματικότητα είναι μια απόφαση με έντονο συναίσθημα από την πλευρά του παίκτη. Τα χρήματα που θα πάρει από τον ΠΑΟΚ θα μπορούσε του χρόνου να τα βρει αλλού, δεν έρχεται στην Ελλάδα για τα χρήματα. Ερχεται για την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ!

Για τον ΠΑΟΚ ο οποίος πριν από περίπου ένα μήνα έβλεπε τον «Ντέλια» να φεύγει από το προπονητικό κέντρο για να υπογράψει στην Στουγκάρδη και μετά από ένα μήνα βλέπει και Ντέλια με ανανέωση συμβολαίου και Γιακουμάκη και Ζαφείρη από το Γενάρη (ή μήπως και από Σεπτέμβρη;)! Προφανώς τώρα πια, ο ΠΑΟΚ μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται και το πρωτάθλημα στα 100 χρόνια. Τον προηγούμενο μήνα ουδείς λογικός θα μπορούσε καν να το σκεφτεί αυτό. Και, αλήθεια, δεν μπορώ να γνωρίζω αν όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πίεσης που προκάλεσε σε όλο τον οργανισμό η εμφάνιση του Αριστοτέλη Μυστακίδη. Ομως το δεδομένο ήταν (και παραμένει) ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε εφέτος να διεκδικήσει έστω τον τίτλο χωρίς να ρίξει χρήμα. Ηταν αδύνατο λόγω του ανταγωνισμού και των μεγάλων ελλείψεων που είχε από πέρυσι στο ρόστερ του. Τώρα δικαιούται να... αρχίσει να το συζητά, έχοντας ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του και τονώσει το ηθικό των οπαδών του κι αν πάρει έναν ηγετικό στόπερ και έναν επιπλέον χαφ, θα θέσει και σοβαρή υποψηφιότητα για κούπα. Ειδικά αν παίζει στο πιο «χαλαρό» και με δύο λιγότερα παιχνίδια Conference League και ο Ολυμπιακός «φθαρεί» στον πρώτο γύρο λόγω Τσου Λου...

Οσο για τον Ζαφείρη; Αν θέλει να παίξει σε μεγαλύτερο κλαμπ του εξωτερικού, θα έχει την ευκαιρία του, δεν τον... πήραν δα και τα χρόνια! Αν αισθάνεται καλύτερα ο ίδιος να παίζει στον ΠΑΟΚ, καλά έκανε και πίεσε τη Σλάβια να τον πουλήσει στον ΠΑΟΚ. Ο καθένας αποδίδει καλύτερα εκεί όπου γουστάρει να παίζει. Κι αν έχεις λυμένα τα οικονομικά θέματα από τα 22 σου, γιατί να μην ακολουθήσεις αυτό που προστάζει η καρδιά σου; Αλλωστε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο σε όλα τα πεδία, διότι το παιδί είναι... «Καραγκούνης». Και στο γήπεδο όπου τα κάνει όλα, αλλά και ως προς την τρέλα του για το ποδόσφαιρο. Κι όταν είσαι τόσο ταλαντούχος, αλλά ταυτόχρονα και τόσο παθιασμένος μ' αυτό που κάνεις, σπάνια αποτυγχάνεις.

Εδώ που τα λέμε, ο «Κάρα» στα 22 του - το μακρινό 1999- πάσχιζε να κρατήσει τη θέση που είχε κερδίσει από τον β' γύρο της προηγούμενης χρονιάς με τον Χουάν, στην ενδεκάδα του Γιάννη Κυράστα. Τη βρήκε οριστικά και αμετάκλητα μετά το σοβαρό τραυματισμό του Κάλε Φλίπσεν στην αλησμόνητη ρεβάνς με τη Λα Κορούνια και τη συνέχεια την ξέρετε...