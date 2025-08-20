Ο Μανσούρ μπορεί να αποβλήθηκε στον φιλικό αγών του Ατρόμητου με τη Λάτσιο, όμως υπολογίζεται κανονικά για την πρεμιέρα της ομάδας του με τον Παναιτωλικό.

Μόνο... φιλικό δεν ήταν το παιχνίδι του Ατρομήτου με τη Λάτσιο στο Ριέτι Στο πρώτο ημίχρονο έγιναν δυο συρράξεις Μανσούρ και Καστεγιάνος αποβλήθηκαν, ενώ η μεταξύ τους ένταση «μεταφέρθηκε» στη φυσούνα και προκάλεσε διακοπή περίπου πέντε λεπτών.

Πάντως το καλό για τον Λεωνίδα Βόκολο είναι πως παρά την αποβολή του Βραζιλιάνου στόπερ θα μπορεί να τον υπολογίζει κανονικά για το ματς της πρεμιέρας της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, στο Αγρίνιο (23/8).

Ο λόγος είναι πως σε αντίθεση με την περίπτωση της αποβολής του Ρεμί Καμπελά στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Μπρέντα η κόκκινη στον Μανσούρ δεν καταγράφηκε ποτέ!

Στα φιλικά παιχνιδια που γίνονται επί ιταλικού εδάφους είθισται να μην υπάρχει επίσημο φύλλο αγώνα, αλλά ένα ανεπίσημο χαρτί, κάτι που σημαίνει πως η αποβολή του 32χρονου κεντρικού αμυντικού είναι σαν να μην έγινε ποτέ.