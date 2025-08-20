Τα δεδομένα άλλαξαν και ο Ρενάτο Σάντσες αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία με τη φανέλα της Τραμπζονσπόρ.

Μέσα σε λίγες ώρες οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Ο Ρενάτο Σάντσες δεν θα παραχωρηθεί δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν στον Παναθηναϊκό, όπου θα είχε την ευκαιρία να ξαναδουλέψει με τον Ρούι Βιτόρια, αλλά θα συνεχίσει στην Τουρκία με την Τράμπζονσπορ. Την είδηση επιβεβαίωσε η Abola, υποστηρίζοντας πως η τελευταία κινήθηκε άμεσα για να κλείσει τη συμφωνία, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε διστακτικός σχετικά με το δύσκολο ιατρικό ιστορικό του ποδοσφαιριστή τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, η Τράμπζονσπορ εμφανίστηκε πρόθυμη να καλύψει το 40% του μισθού του Σάντσες, δηλαδή περίπου 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ θα διατηρεί και προαιρετική οψιόν αγοράς ύψους 9 εκατ. ευρώ. Καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση των διαδικασιών φέρεται να είχε η παρουσία του μάνατζερ του παίκτη, Ζόρζε Μέντες, στην Τραπεζούντα.

Την περασμένη σεζόν ο Πορτογάλος αγωνίστηκε δανεικός στην Μπενφίκα, καταγράφοντας 21 συμμετοχές και ένα γκολ, με τους Αετούς να μην ενεργοποιούν την οψιόν αγοράς ύψους 10 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν στη συμφωνία.