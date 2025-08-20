Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση στα social media κάνοντας πολλούς να αναρωτηθούν τι ήθελαν να πουν οι άνθρωποι της ομάδας.

Με τα μεταγραφικά να τρέχουν και την όρεξη όλων των φίλων του ΠΑΟΚ να έχει ανοίξει μετά και την συμφωνία με την Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη που από τον Ιανουάριο θα είναι παίκτης του «δικεφάλου του βορρά», αίσθηση έκανε μια ανάρτηση των «ασπρόμαυρων».

Συγκεκριμένα στον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ στο instagram ανέβηκε μια φωτογραφία με τον αριθμό 20 και πίσω το γήπεδο της Τούμπας. Το απλό θα είναι να ανέβηκε λόγω ημέρας, κάτι που ωστόσο δεν γίνεται συχνά.

Έτσι το μυαλό πολλών πήγε σε μεταγραφικά και σε ενδεχόμενη νέα μεταγραφική κίνηση των «ασπρόμαυρων». Άλλωστε το 20 μετά τον Αντελίνο Βιεϊρίνια ψάχνει νέο κάτοχο οπότε δεν είναι καθόλου απίθανη η συγκεκριμένη εκδοχή.