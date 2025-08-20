Παναιτωλικός και Στρόνγκεστ έφτασαν σε προφορική συμφωνία για τη μεταγραφή του Τζέισον Τσούρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την αναγκαία ανταλλαγή εγγράφων.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Τζέισον Τσούρα στον Παναιτωλικό. Τα Καναρίνια μετά τη συμφωνία με τον Τζέισον Τσούρα για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας έχουν προφορικό deal και με τη Στρόνγκεστ για την ολοκλήρωση της αγοράς του διεθνή Βολιβιανού μεσοεπιθετικού.

Πλέον οι δυο πλευρές βρίσκονται ένα βήμα πριν από την επισημοποίηση της μεταγραφής, καθώς απομένει μόνο η ανταλλαγή εγγράφων και οι υπογραφές. Από εκεί και πέρα θα τρέξουν οι διαδικασίες για την έκδοση visa και όλων των απαραίτων εγγράφων για τη «μετακόμιση» του 23χρονου ποδοσφαιριστή στο Αγρίνιο.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και ολοκληρωθεί τυπικά το deal ο Τσούρα θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, να υπογράψει τριετές συμβόλαιο και να ενταχθεί στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη.

Θυμίζουμε πως ο Τσούρας είναι ύψους 1.75μ., αριστεροπόδαρος, διεθνής με τη Βολιβία μεσοεπιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται τόσο στα άκρα (κυρίως δεξιά με ανάποδο πόδι), όσο και στο «10».

Σε όλη του την καριέρα έχει αγωνιστεί στη Στρόνγκεστ της πατρίδας του, με την οποία μετράει 146 εμφανίσεις, με 29 γκολ και 21 ασίστ. «Τρέχει» αρκετά γεμάτη σεζόν με 20 εμφανίσεις, έξι γκολ και πέντε ασίστ.