Ένας νέος κύκλος συζητήσεων έχει ανοίξει μεταξύ του Άρη και των αμυντικών χαφ οι οποίοι τον απασχόλησαν στη διάρκεια του καλοκαιριού γεγονός το οποίο υποδηλώνει ξεκάθαρα την αναγνώριση της ανάγκης προσθήκης παίκτη αυτών των χαρακτηριστικών.

Αυτή η ανάγκη διαπιστώθηκε τόσο στους ευρωπαϊκούς αγώνες με την Αράζ Ναχτσιβάν όσο και στην πρόσφατη φιλική αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης. Η χρησιμοποίηση του Άλβαρο Τεχέρο στον άξονα της μεσαίας γραμμής με σκοπό την παροχή τρεξιμάτων που δεν μπορούν να προσφέρουν οι ποδοσφαιριστές της μεσαίας γραμμής, προφανώς, έδειξε έναν τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος, σε καμία περίπτωση όμως δεν μείωσε την ανάγκη προσθήκης ενός «κόφτη». Γι’ αυτόν τον λόγο άνοιξε ένας νέος κύκλος επαφών με τους αμυντικούς χαφ με τους οποίους οι «κίτρινοι» είτε (απλά) συζήτησαν είτε συμφώνησαν το περασμένο καλοκαίρι αλλά για διαφορετικούς λόγους δεν επικυρώθηκαν οι συμφωνίες.

Κατά την «AS», ο Άρης (μέσω του Ρούμπεν Ρέγες) βρίσκεται και πάλι σε επαφές με τον Μάρτιν Χόνγκλα με τον οποίον είχε συμφωνήσει στη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά λόγω προσωπικού προβλήματος του ποδοσφαιριστή, αυτή η συμφωνία δεν έφτασε στο στάδιο επισημοποίησης. Ο Καμερουνέζος χαφ αγωνίστηκε στην πρεμιέρα της Γρανάδα και μάλιστα σκόραρε στην ήττα από την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, παραμένει όμως ένα βήμα πριν την πόρτα της εξόδου λόγω του υψηλότατου συμβολαίου του. Εξάλλου, η ομάδα του έχει βάλει «πωλητήριο» και κατά την ισπανική ιστοσελίδα, ο Άρης είναι μεταξύ των ομάδων που διατηρούν ενδιαφέρον.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι, όπως και στην περίπτωση του Χόνγκλα, οι «κίτρινοι» διατηρούν ανοιχτή γραμμή και με τον Κάρλος Γκρουέσο με τον οποίον επίσης είχαν συμφωνήσει στη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά δεν συνέβη το ίδιο με την ομάδα του (Λίγκα ντε Κίτο). Η ομάδα από τον Ισημερινό δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της και στην πραγματικότητα είχε αρνηθεί την προσφορά του Άρη. Οι «κίτρινοι» δεν έχουν αποσυρθεί από την κούρσα διεκδίκησης του παίκτη και εκτιμούν ότι το αργότερο στο έως το τέλος της εβδομάδας θα έχουν ξεκάθαρα δεδομένα στα χέρια τους και στην πραγματικότητα θα ξέρουν αν πράγματι υπάρχουν πιθανότητες απόκτησης του παίκτη.