Δημοσίευμα της AS αναφέρει ότι το ενδιαφέρον του Άρη για τον Μάρτιν Χόνγκλα της Γρανάδα έχει αναθερμανθεί, με τους Ισπανούς να έχουν ανοιχτή την πόρτα της εξόδου για τον Καμερουνέζο.

Μία από τις περιπτώσεις που φαίνεται να απασχολούν έντονα τον Άρη είναι αυτή του Μάρτιν Χόνγκλα. Ο 27χρονος μέσος από το Καμερούν θεωρείται ιδανική επιλογή για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο Χόνγκλα ανήκει στη Γρανάδα, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2027. Είχαν επενδύσει πάνω του πριν από ενάμιση χρόνο, δαπανώντας περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, μετά τον υποβιβασμό της, οι συνθήκες έχουν αλλάξει και αρκετοί ποδοσφαιριστές της θεωρούνται διαθέσιμοι προς πώληση.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με την AS, η πόρτα είναι... ανοιχτή για τον παίκτη σε περίπτωση που θέλει να αποχωρήσει και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Καμερουνέζος χαφ, όπως επιβεβαιώνει το ίδιο ρεπορτάζ, είχε απασχολήσει ξανά τον Άρη, με την υπόθεση τότε να «παγώνει». Την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο όμως, οι Θεσσαλονικείς επανήλθαν δυναμικά για να τον φέρουν τελικά στην Ελλάδα. Η χρηματιστηριακή του αξία κυμαίνεται γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Βαγιαδολίδ, η Μπαρτσελόνα Β’ και η Αντβέρπ και πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.