Η συνεργασία του Άρη με τον Ζαν Ζουλ δεν εξελίχθηκε έτσι όπως περίμεναν οι δύο πλευρές, γι’ αυτό εξάλλου τερματίστηκε πρόωρα, αλλά ο Καμερουνέζος μέσος με μήνυμά του στα social media επιφύλαξε συγκινητικό αποχαιρετισμό απευθυνόμενος στους οπαδούς αλλά και στο σταφ της ομάδας.

Άρης και Ζουλ προχώρησε στη λύση του συμβολαίου καθώς ο Καμερουνέζος ήταν εκτός πλάνων της ομάδας. Ο ποδοσφαιριστής προχώρησε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στα social media στην οποία ευχαρίστησε την ομάδα αλλά και τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε κατά τη διετία του σε αυτή.

«Αγαπητή οικογένεια Άρη, σήμερα γύρισα μια πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα!! Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου έδωσε ο Άρης. Ευχαριστώ όλους τους προπονητές μου, τους φυσιοθεραπευτές, τους εργαζόμενους, τους συμπαίκτες μου που έγιναν η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ μου. Δυστυχώς, δεν τελείωσε όπως το θέλαμε, αλλά θα θυμάμαι όλα τα θετικά. Θέλω να ζητήσω συγνώμη από τους οπαδούς αλλά και να τους ευχαριστήσω για όσα προσφέρουν στο κλαμπ γιατί είναι η καρδιά του συλλόγου. Καλή τύχη στον Άρη και του εύχομαι το καλύτερο στο μέλλον», έγραψε.