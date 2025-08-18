Η περίπτωση του Σίριλ Ντέσερς των Ρέιντζερς παραμένει πάντα στο μεταγραφικό επίκεντρο για την ΑΕΚ, κάτι που τονίζεται και σε ρεπορτάζ από το Νησί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού και την πρόκριση της ΑΕΚ είχε τονίσει ότι θέλει ακόμα δύο προσθήκες που θα κάνουν πιο λειτουργικό τον ρόμβο του. Ένα «εξάρι», για το οποίο η Ένωση είναι στην αγορά και βρίσκεται σε επαφές τις τελευταίες μέρες και έναν επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Για την περίπτωση του επιθετικού, από το μεταγραφικό κάδρο της ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, δεν έχει φύγει ποτέ το όνομα του Σίριλ Ντέσερς. Ο 30χρονος Νιγηριανός φορ των Ρέιντζερς εδώ και καιρό έχει φτάσει σε συμφωνία με την Ένωση, αλλά δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ο Ντέσερς, ο οποίος αγωνίζεται αυτό το διάστημα στα προκριματικά του Champions League με τους Ρέιντζερς, παραμένει πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΑΕΚ καθώς πλησιάζουμε στην τελική ευθεία της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, κάτι που επιβεβαιώνεται και σε ρεπορτάζ από το Νησί.

Όπως αναφέρει το TEAMtalk, «πηγές αποκαλύπτουν ότι η ΑΕΚ είναι ακόμα σε συχνή επαφή με τους εκπροσώπους του Ντέσερς, εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί το deal». Μάλιστα επισημαίνουν και την γνωστή επιθυμία του Ντέσερς να πάρει μεταγραφή για την ΑΕΚ και πως η πίεση που υπάρχει από την πλευρά των κιτρινόμαυρων μπορεί τελικά να είναι καθοριστική.

Εμείς να επαναλάβουμε ότι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, όντως η περίπτωση του Ντέσερς είναι πάντα «ζεστή» για την ΑΕΚ, η οποία έχοντας σύμμαχο τον παίκτη ενδέχεται στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου που διανύουμε να καταφέρει να αποσπάσει το «ναι» των Ρέιντζερς και το καλοκαιρινό αυτό σίριαλ να έχει αίσιο τέλος.