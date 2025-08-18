Βόλος: Ανακοινώθηκε η αποστολή για τον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΣ Γιάννινα
Η Βόλος ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για τον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΣ γιάννινα. Η αποστολή αποτελείται από 22 παίκτες, ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Τσοκάνης και Φορτούνα.
Οι παίκτες που υπολογίζονται στην αποστολή είναι οι εξής : Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Μύγας, Σόρια, Σινανάι, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα. Προύντζος, Χουάνπι, Κύρκος, Λεγκίσι, Τζόκα, Θαρθάνα, Λάμπρου, Ασεχνούν, Μακνί, Χάμουλιτς και Σαντής.
Αναλυτικά και η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος
«Είκοσι δύο ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου για τον εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννινα.
