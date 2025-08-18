Ο Βόλος έκανε γνωστή την αποστολή του για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Αναλυτικά και η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος

«Είκοσι δύο ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου για τον εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Αυτοί είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Μύγας, Σόρια, Σινανάι, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα. Προύντζος, Χουάνπι, Κύρκος, Λεγκίσι, Τζόκα, Θαρθάνα, Λάμπρου, Ασεχνούν, Μακνί, Χάμουλιτς και Σαντής».