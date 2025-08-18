ΑΕΛ: Ανακοίνωσε τους πέντε αρχηγούς της ομάδας
Η ΠΑΕ ΑΕΛ με την επανεμφάνιση της στη Superleague έκανε γνωστούς τους πέντε αρχηγούς των «βυσσινί» για τη σεζόν 2025-26. Το περιβραχιόνιο θα φορέσουν οι : Θανάσης Παπαγεωργίου,Γιάννης Πασάς,Λούκα Αντράντα,Νώντας Παντελάκης και Σουφιάν Τσάκλα
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ:
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ, στην επιστροφή της στη φυσική της θέση, την Super League 1, ανακοινώνει τους ποδοσφαιριστές που θα φορέσουν το περιβραχιόνιο της ομάδας για τη σεζόν 2025/26.
Αρχηγοί της ΑΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι οι:
- Θανάσης Παπαγεωργίου
- Γιάννης Πασάς
- Λούκα Αντράντα
- Νώντας Παντελάκης
- Σουφιάν Τσάκλα
Πέντε ποδοσφαιριστές που εκπροσωπούν τις αξίες, τη μαχητικότητα και το ήθος που απαιτεί η βαριά φανέλα της ΑΕΛ.»
