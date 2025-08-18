«Ο Ολυμπιακός θέλει ντε Φρούτος, απέρριψε πρόταση 12 εκατ. η Ράγιο» (vid)

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Χόρχε ντε Φρούτος.

Η ισπανική «AS» αποκάλυψε πως ο Ολυμπιακός θέλει να εντάξει στο ρόστερ του τον Χόρχε ντε Φρούτος της Ράγιο Βαγιεκάνο, όμως πρόκειται για μία δύσκολη υπόθεση, αφού είναι ένας παίκτης με αρκετά υψηλή τιμή, όπως φάνηκε και από πρόσφατη πρόταση που απορρίφθηκε και με αρκετούς «μνηστήρες».

Ο 28χρονος Ισπανός εξτρέμ έχει συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αφού είχε υπογράψει πενταετές, όταν αποκτήθηκε από την Λεβάντε αντί 8 εκατ. ευρώ. Στην φετινή πρώτη συμμετοχή που έκανε στο ματς με την Τζιρόνα εκτός στην πρεμιέρα της La Liga, όπου η ομάδα του κέρδισε με 3-1, σκόραρε ένα γκολ κι έδωσε μία ασίστ ενώ πέρυσι σε 39 ματς είχε οκτώ γκολ και τρεις ασίστ.

Την εβδομάδα αυτή έφτασε στο «Βαγιέκας» μία πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ για τον ντε Φρούτος, η οποία απορρίφθηκε από τον πρόεδρο του κλαμπ, Μαρτίν Πρέσα. Η ομάδα που κατέθεσε την προσφορά δεν έγινε γνωστή, με το ισπανικό μέσο να σημειώνει πως οι ομάδες που ενδιαφέρονται για κείνον είναι ο Ολυμπιακός, μία ομάδα από την Serie A και μία από την Premier League.

Ο ίδιος πάντως δεν φαίνεται να έχει εκδηλώσει τάσεις φυγής, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα συναινούσε σε μία μετακίνηση τα δεδομένα της οποίας θα τον ικανοποιούσαν.