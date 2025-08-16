Ο έμπειρος Έλληνας πορτιέρε θα ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας της ΑΕΛ με τις ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Και άλλη μεταγραφή προ των πυλών για την ομάδα της ΑΕΛ, η οποία βέβαια διαφαινόταν πως θα γίνει εδώ και μέρες.

Συγκεκριμένα η Γκαζιαντεσπόρ στην οποία ανήκει ο Σωκράτης Διούδης πρόκειται να πάρει άλλον γκολκίπερ και έτσι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την ένταξή του στην ΑΕΛ. Όπως είχατε ήδη διαβάσει στο Gazzetta ο 32χρονος άλλοτε πορτιέρε των Παναθηναϊκού και Άρη καθώς και του Πανιωνίου ήταν κοντά στο να κλείσει στην ομάδα του κάμπου. Οι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο Διούδης σε αριθμούς