ΑΕΛ: Στην τελική ευθεία του Διούδη, οι ανακοινώσεις την ερχόμενη εβδομάδα
Και άλλη μεταγραφή προ των πυλών για την ομάδα της ΑΕΛ, η οποία βέβαια διαφαινόταν πως θα γίνει εδώ και μέρες.
Συγκεκριμένα η Γκαζιαντεσπόρ στην οποία ανήκει ο Σωκράτης Διούδης πρόκειται να πάρει άλλον γκολκίπερ και έτσι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την ένταξή του στην ΑΕΛ. Όπως είχατε ήδη διαβάσει στο Gazzetta ο 32χρονος άλλοτε πορτιέρε των Παναθηναϊκού και Άρη καθώς και του Πανιωνίου ήταν κοντά στο να κλείσει στην ομάδα του κάμπου. Οι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Ο Διούδης σε αριθμούς
- Παναθηναϊκός: 125 ματς
- Άρης: 80 ματς
- Ζαγκλέμπιε: 36 ματς
- Πανιώνιος: 24 ματς
- Γκαζιάντεσπορ: 22 ματς
