Ο Σάββας Παντελίδης δεν υπολογίζει στους Αλάγκμπε, Μεντιέτα και Ιβάνοφ για το τελευταίο φιλικό του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη.

Ο Αστέρας AKTOR θα δώσει το τελευταίο του φιλικό πριν τη σέντρα της Stoiximan Super League την ερχόμενη Κυριακή (17/8, 19:00), με αντίπαλο τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Στην «πρόβα τζενεράλε» ο Σάββας Παντελίδης δεν θα έχει στη διάθεση του τρεις ποδοσφαιριστές.

Ο Τόμπι Αλάγκμπε κι ο Τζούνιορ Μεντιέτα είναι εκτός λόγω ενοχλήσεων, ενώ ο νεοαποκτηθέντας Ρόμπερτ Ιβάνοφ είναι ακόμη ανέτοιμος. Στον αντίποδα διαθέσιμοι αναμένεται να είναι οι Σιλά, Φρόκου και Μπαρτόλο, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο φιλικό με την Κηφισιά στην Καισαριανή.

Το παιχνίδι θα είναι τηλεοπτικό καθώς θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Θυμίζουμε πως η πλατφόρμα της NOVA είναι ο τηλεοπτικός πάροχος και των δυο ομάδων για τα ματς του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη στην πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο κεκλεισμένων των θυρών «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (23/7, 20:00), ενώ την ίδα ημέρα και ώρα το σύνολο του Μαρίνου Ουζουνίδη θα υποδεχτεί το Βόλο στη Θεσσαλονίκη.