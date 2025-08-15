Ο Μιχάλης Μπούσης βρίσκεται στην Ιταλία και έδωσε το παρών στην προπόνηση του ΟΦΗ, παραμονή του φιλικού αγώνα με την Μπολόνια.

Η αποστολή του ΟΦΗ αναχώρησε το πρωί του Δεκαπενταύγουστου για την Ιταλία ενόψει του «crash test» και σπουδαίου φιλικού με την Κυπελλούχο Ιταλίας, Μπολόνια. Οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν τους Ροσομπλού το Σάββατο (16/8, 21:45) στο «Renato Dall'Ara» και παραμονή του αγώνα προπονήθηκαν στο προπονητικό κέντρο του κλαμπ της Serie A.

Στην προπόνηση της ομάδας έδωσαν το παρών ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μιχάλης Μπούσης, ο Α’ αντιπρόεδρος, Ηλίας Πουρσανίδης και ο Β’ αντιπρόεδρος, Δημήτρης Μπούσης, οι οποίοι θα βρεθούν στο φιλικό παιχνίδι με την Μπολόνια.

Η προπόνηση, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή, περιελάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς βρίσκεται ο νέος φορ της ομάδας Μάρκο Ρακονιάτς, σε αντίθεση με τον νεοαποκτηθέντα στόπερ Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, ο οποίος έχει κάνει μόνο δυο προπονήσεις με τη νέα του ομάδα. Αξοσημείωτο πως από τους «μικρούς» της ομάδας ο Σέρβος τεχνικός πήρε τον «βενιαμίν» Κοντεκά και τον Φαϊτάκη. Από την άλλη εκτός έμεινε ο Γιουνγκ.

Η 23μελης αποστολή: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Λιούις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Κοντεκάς, Κωστούλας, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Ζανελάτο, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ρακονιάτς, Σαλσέδο.