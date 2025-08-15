Πανσερραϊκός: Αρμουγκόμ από το 2026, πάει για αριστερό μπακ
Βαρύ πλήγμα υπέστη ο Πανσερραϊκός πριν την έναρξη της νέας σεζόν στη Stoiximan Super League, με τον αριστερό μπακ Γιοέλ Αρμουγκόμ να τραυματίζεται και η επιστροφή του ν' αναμένεται από τη νέα χρονιά. Στην αγορά γι' αντικαταστάτη τα «λιοντάρια».
