Η πιο μεγάλη μαγκιά του ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου επέστρεψε από την Αυστρία βραχνιασμένος μετά την γκολάρα Καμαρά και νιώθει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει πέρα από τα λάθη για τα οποία κρίνεται, να πιστωθεί και μερικές κινήσεις που τον βοηθούν να κερδίζει δύσκολους και πολύ κρίσιμους καλοκαιρινούς αγώνες.

Το ζήσαμε κι αυτό! Ο ΠΑΟΚ με πολύ-πολύ μεγάλη δυσκολία εξασφάλισε και φέτος μία χειμωνιάτικη ευρωπαϊκή πορεία. Μέσα σε αυτό το καλοκαιρινό βράδυ του Κλάνγκενφουρτ, ο ΠΑΟΚ (πέρα από την ψυχή) μας έβγαλε τον χαρακτήρα του και ένα κομμάτι της ποδοσφαιρικής του γνώσης…

Ναι! Το γνωρίζω και το επισημαίνω συνέχεια: Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε και θα έπρεπε να παρουσιάζει ως οργανισμός πολύ μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γνώση στη δημιουργία και διαμόρφωση των ομάδων της κάθε περιόδου. Τα λάθη, οι ολιγωρίες και οι παραλείψεις είναι πολλές. Για παράδειγμα φέτος: Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει λάθος και πήρε τεράστιο ρίσκο ξεκινώντας να παίζει στη σεζόν μόνο με ένα φορ κι αυτός να είναι ο Τσάλοφ που δεν τον… νιώθει κανείς. Είναι ένα σοβαρό λάθος που θα μπορούσε να αποβεί οδυνηρό!

ΚΟΡΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΒΛΕΝΚΑ

Από εκεί και πέρα όμως, όταν παίρνει μερικές τέτοιες αποφάσεις προς την απολύτως σωστή κατεύθυνση, γιατί να μην τις επισημαίνουμε και να τις αποθεώνουμε; Το «ξεφωνητό» πουλάει, αλλά… που και πού, κάτι καλό κάνει και ο ΠΑΟΚ.

Πάμε πάλι… Τα καλοκαιρινά προκριματικά σε όποια διοργάνωση, είναι άτιμα! Είναι ύπουλα! Ξεπερνούν κατά πολύ το κανονικό ποδόσφαιρο με την οργάνωση, τη συνέπεια και την ταυτότητα που προσπαθεί να έχει κάθε ομάδα. Πας να δώσεις τελικούς με κανονικές ως επί το πλείστον ομάδες, ενώ είσαι ανέτοιμος σωματικά και μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά μάλιστα, το πιο μεγάλο λάθος που μπορείς να κάνεις ενόψει των προκριματικών, είναι οι πολλές αλλαγές!

Ο ΠΑΟΚ φέτος μπήκε στα κρίσιμα προκριματικά έχοντας διασφαλίσει τον κορμό του που πέρσι όταν έδωσε τελικούς στα playoffs χωρίς άλλες υποχρεώσεις, πήγε καλά. Κορμός με ποιοτικές αδυναμίες βέβαια που επιχειρεί να ξεπεράσει. Το σωστό όμως αυτό ήταν: Λίγες αλλαγές και εξασφάλιση των πολύ σημαντικών παικτών των οποίων τα συμβόλαια έληγαν!

Εδώ είμαστε! Ποια ήταν η απολύτως πρώτη κίνηση του ΠΑΟΚ μέσα σε αυτά τα πλαίσια, απόφαση που ως προτεραιότητα ξάφνιασε; Η παραμονή Παβλένκα, παρά το ότι έπαιξε ελάχιστα ματς πέρσι! Ένας επαγγελματίας που αποθεώνεται καθημερινά με εντυπωσιακό τρόπο από όλη την ομάδα και τους προπονητές! Γι αυτό έτρεξαν να τον κλείσουν από τον Μάιο, έστω και αν ο Κοτάρσκι δεν είχε φύγει ακόμη.

Ο τερματοφύλακας στην ομάδα είναι για τα δύσκολα, αυτός δίνει βαθμούς και προκρίσεις, από εκεί ξεκινούν όλα. Ειδικότερα όταν εκ των πραγμάτων είσαι ανέτοιμος και οι αγώνες πάνε στις λεπτομέρειες, ο τερματοφύλακας βγαίνει μπροστά για να σε σώσει! Έτσι έγινε. Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε επί της Βολφσμπεργκερ έχοντας ως MVP και στα δύο ματς τον Παβλένκα, εκείνον που ξεκάθαρα έκανε τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι Αυστριακοί ήταν ελαφρώς ανώτεροι και στα δύο ματς, ήταν η ομάδα που πιο εύκολα εφθανε σε μεγάλες φάσεις. Δεν είχαν τόσο μεγάλη ποιότητα, αλλά και με την μπάλα στα πόδια και χωρίς αυτήν, ήταν ανώτεροι του ΠΑΟΚ. Να μην το παραδεχθούμε;

Η ομάδα του Λουτσέσκου μπήκε λίγο καλύτερα στο χθεσινό παιχνίδι όσον αφορά στις μονομαχίες, όταν όμως κατάλαβαν ότι και πάλι δεν μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν, τους πήρε από κάτω. Ισχύει όμως ότι και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ισορρόπησαν, κάτι που συνεχίστηκε και στην παράταση. Εκεί που οι γηπεδούχοι είχαν απογοητευτεί βλέποντας ότι ο αντίπαλος τερματοφύλακας δεν… τρώει γκολ ποτέ, ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να ψάχνει κάποια φάση πιστεύοντας στη νίκη.

Φάνηκε μέσα στο γήπεδο ότι ο ΜΟΝΟΣ τρόπος να τα καταφέρει η ομάδα του Λουτσέσκου, ήταν από κλέψιμο ψηλά. Ο κεντρικός τους στόπερ ήταν από τους… καλούς του ΠΑΟΚ, ο Χατσίδης με τον οποίο ο Λουτσέσκου ρίσκαρε να βάλει αντί του Κωνσταντέλια έκλεψε την μπάλα και ο Καμαρά έδωσε για πολλοστή φορά τους τελευταίους μήνες ένα αποτέλεσμα στον ΠΑΟΚ. Ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα με μία μυθική σουτάρα…

ΔΙΠΛΟ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Σε αγώνες λοιπόν που πάνε στις λεπτομέρειες ο ΠΑΟΚ φρόντισε με τον κορμό του και τον Παβλένκα, να αυξήσει τις πιθανότητες για να κερδίσει. Το κατάφερε και φέτος και τώρα πάμε να δούμε την τελική διαμόρφωση του ρόστερ που στόχο θα έχει κυρίως την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μετά μία μεγάλη πορεία στην Ευρώπη.

Προσωπικά και το γράφω τώρα από νωρίς, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει πιο πολλές πιθανότητες να πετύχει όλους τους στόχους του και ειδικά στο πρωτάθλημα, αν θα παίξει στο Conference. Ρεαλιστής είμαι και δεν διστάζω να γράψω κάτι που μπορεί να μην αρέσει.

Δεν το εύχομαι να παίξει εκεί, εννοείται ότι η ομάδα θα τα δώσει όλα με τους Κροάτες, αλλά κάνω από νωρίς -και πάλι- αυτή την εκτίμηση. Εξάλλου οι δύο τελευταίες σεζόν απέδειξαν αυτό που υποστηρίζω. Πρόπερσι το conference βοήθησε τον ΠΑΟΚ να γίνει νικητής σε νοοτροπία και στο τέλος να πάρει το πρωτάθλημα, πέρσι το δύσκολο Europa league του «χάλασε» πάρα πολλές Κυριακές έπειτα από ευρωπαϊκούς αγώνες. Έτσι είδαμε, έτσι πιστεύω, δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσει κανείς και… για να μην ξεχνιόμαστε, ετοιμαζόμαστε για Κροατία να φέρουμε άλλο ένα μεγάλο διπλό...