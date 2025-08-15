Ο Παναθηναϊκός αποθέωσε τον πρωταγωνιστή της πρόκρισης επί της Σαχτάρ, Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, με ανάρτηση με στίχους του δημοφιλούς ράπερ ΛΕΞ.

Η σπουδαία πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόντετσκ στην Κρακοβία φέρει... φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι. Ο Πολωνός τερματοφύλκας ήταν ο «ήρωας» της βραδιάς, καθώς έκανε δυο αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στα Play Offs του Europa League.

Η «πράσινη» ΠΑΕ με ανάρτηση της στα Social Media αποθέωσε τον Πολωνό κίπερ, με στίχους του Intro του δίσκου του ΛΕΞ, «Metro».

«Ζητάμε ευχές απ’ τον δράκο, το αύριο να μην έρθει δύσκολο», αναφέρει η ανάρτηση του Παναθηναϊκού με έναν δράκο να πετά πάνω από το άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Θυμίζουμε πως το προσωνύμιο του Πολωνού είναι «Drago».