Αλμέιδα για Λαμέλα: «Τον απόλαυσα στην ΑΕΚ, θα με κάνει καλύτερο προπονητή στη Σεβίλλη»

Με αποθεωτικά λόγια μίλησε για τον Έρικ Λαμέλα ο Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο θα σμίξει ξανά από τη νέα σεζόν στον πάγκο της Σεβίλλης.

Ο Έρικ Λαμέλα αποχώρησε και με τη βούλα από την ΑΕΚ μετά τον τερματισμό της συνεργασίας τους και θα συνεχίσει την πορεία του στη Σεβίλλη, στο πλευρό του Ματίας Αλμέιδα. Αυτή τη φορά ωστόσο οι δυο τους δεν θα έχουν σχέση προπονητή - ποδοσφαιριστή, αλλά θα είναι συνεργάτες στο τεχνικό επιτελείο των Ανδαλουσιανών, όπως επιβεβαίωσε ο πρώην προπονητής της Ένωσης στην τελευταία συνέντευξη Τύπου.

«Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχει βγάλει ποτέ το αργεντίνικο ποδόσφαιρο» τόνισε αρχικά για τον Λαμέλα, προτού συνεχίσει: «Γνώρισα τον Λαμέλα όταν ήταν 17 ετών. Τον είχα συμπαίκτη μου, έναν εξαιρετικό παίκτη, έναν από τους καλύτερους Αργεντινούς ποδοσφαιριστές. Ως προπονητής, ήθελα να τον πάρω μαζί μου, αλλά δεν ήταν δυνατόν, αλλά τον τελευταίο χρόνο μπόρεσα να τον έχω, μπόρεσα να τον απολαύσω ως προπονητής.

Πάντα παρακολουθούσα την πρόοδό του, και ως φίλαθλος του ποδοσφαίρου, είχε μια θεαματική καριέρα, αν και η σωματική του διάπλαση του είπε ότι έχει χορτάσει”, πρόσθεσε ο προπονητής της Σεβίλλης. Είμαι ένας προπονητής που πιστεύει στους νέους ανθρώπους και αν μπορεί να συνεισφέρει το ένα τέταρτο αυτού που συνεισφέρει στο γήπεδο, θα με κάνει καλύτερο προπονητή.

Ταυτίζεται με αυτά τα χρώματα, αγαπάει την πόλη και είναι ένα καλό περιουσιακό στοιχείο για να τον έχω στην ομάδα μου. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να κάνεις στην άκρη και θα είμαι δίπλα του για να το ξεπεράσει… αρκεί να μην με ξεπεράσει, θα είναι μια χαρά» κατέληξε.