Το κεφάλαιο του Έρικ Λαμέλα στην ΑΕΚ έκλεισε με τον Αργεντινό άσο να υπογράφει τη λύση της συνεργασίας του με την Ένωση έπειτα και από τη συνάντηση που είχε με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο.

Οι τίτλοι τέλους στη σχέση της ΑΕΚ με τον Έρικ Λαμέλα έπεσαν, έναν χρόνο μετά τον ερχομό του Αργεντινού άσου στην Ένωση. Ο Λαμέλα, έχοντας φτάσει σε συμφωνία με τους κιτρινόμαυρους για να αποχωρήσει από την ομάδα, πήγε την Πέμπτη το απόγευμα από τα γραφεία του κλαμπ στην OPAP Arena για τα τυπικά των υπογραφών. Έχοντας μάλιστα πάρει την απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη, κάνοντας παράλληλα και κατάθεση ψυχής για το τι τον οδήγησε σε αυτό με ένα συγκλονιστικό μήνυμα.

Το κεφάλαιο του Λαμέλα στην ΑΕΚ έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο και έπειτα από συνάντηση που είχε με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα. Στο τετ-α-τετ που είχαν, ξεκαθαρίστηκαν όλα τα ζητήματα και η συνάντηση που έλαβε χώρα σε καλό κλίμα σφράγισε επί της ουσίας και το «διαζύγιο» για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος στη μία χρονιά που αγωνίστηκε με την κιτρινόμαυρη φανέλα τα έδωσε όλα.

Ο Λαμέλα αποχωρεί από την ΑΕΚ με όμορφο τρόπο, όντας και ο ίδιος ικανοποιημένος από το πως ήρθε αυτό το τέλος της συνεργασίας, ενώ και από την πλευρά της η ΑΕΚ έφτασε σε μια συμφωνία που διασφαλίζει τα συμφέροντά της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η αποζημίωση που θα πάρει θυμίζουμε πως θα αντιστοιχεί περίπου στα μισά χρήματα από όσα θα έπαιρνε μόνο την επόμενη σεζόν, με τον Αργεντινό να ήταν να λάβει για τα επόμενα δύο χρόνια συνολικά 5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο βάσει συμβολαίου.

Έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον Μάριο Ηλιόπουλο, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο, απέμεναν μόνο τα τυπικά ζητήματα των υπογραφών προκειμένου ο Λαμέλα να αποδεσμευτεί. Όπως και συνέβη την Πέμπτη με τις υπογραφές που έπεσαν και την υπόθεση να κλείνει με τις δύο πλευρές ευχαριστημένες και τον Λαμέλα να λέει «αντίο» στην ΑΕΚ και στο ποδόσφαιρο...