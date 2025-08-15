Η ΑΕΚ θα δώσει τον Δεκαπενταύγουστο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στα Σπάτα με αντίπαλο την Κηφισιά, ώστε να πάρουν χρόνο συμμετοχής παίκτες που δεν έχουν παίξει αρκετά.

Η ΑΕΚ απέκλεισε τον Άρη Λεμεσού, καθώς επικράτησε στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, στην παράταση με 3-1 και προκρίθηκε στα Play Offs του Conference League. Τον Δεκαπενταύγουστο η δουλειά των Κιτρινόμαυρων θα συνεχιστεί και μάλιστα οι παίκτες που δεν έχουν πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχή θα έχουν φιλικό παιχνίδι.

Ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί στα Σπάτα την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο, σε αγώνα καθαρά προπονητικού χαρακτήρα, ώστε ο Μάρκο Νίκολιτς να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι Βίντα - Γιόνσον, oι οποίοι δεν αγωνίστηκαν και οι εκτός λίστας Μαρσιάλ - Οντουμπάντζο.