ΑΕΚ: Προπονητικό φιλικό με την Κηφισιά τον Δεκαπενταύγουστο
Η ΑΕΚ απέκλεισε τον Άρη Λεμεσού, καθώς επικράτησε στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, στην παράταση με 3-1 και προκρίθηκε στα Play Offs του Conference League. Τον Δεκαπενταύγουστο η δουλειά των Κιτρινόμαυρων θα συνεχιστεί και μάλιστα οι παίκτες που δεν έχουν πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχή θα έχουν φιλικό παιχνίδι.
Ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί στα Σπάτα την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο, σε αγώνα καθαρά προπονητικού χαρακτήρα, ώστε ο Μάρκο Νίκολιτς να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι Βίντα - Γιόνσον, oι οποίοι δεν αγωνίστηκαν και οι εκτός λίστας Μαρσιάλ - Οντουμπάντζο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.