Ο Τσικίνιο, ο Πορτογάλος χαρισματικότατος χαφ του Ολυμπιακού έβαλε ένα ακόμα εξαιρετικό γκολ σε επίπεδο φιλικών προετοιμασίας.

Ο Τσικίνιο σκόραρε στις καθυστερήσεις του φιλικού αγώνα της Νάπολι με τον Ολυμπιακό επί ιταλικού εδάφους. Έμεινε πολύ έξυπνα κοντά στην περιοχή και μόλις είδε τον Σάβιτς να απομακρύνει τη μπάλα προς το μέρος του και ενώ είχε βγει από την εστία του με εξαιρετικό σουτ - λόμπα τον... κρέμασε σε κενή εστία για το 2-1.

